Nacompetitie: Wie zien we na dit seizoen terug in de Eredivisie?

De Keuken Kampioen Play-Offs zijn in volle gang en Goal vertelt je hier alles wat je moet weten. Wie worden de winnaars van de nacompetitie?

Zoals ieder jaar degradeert de nummer achttien rechtstreeks uit de , terwijl de nummers zestien en zeventien in de nacompetitie strijden om handhaving. Zij nemen het op tegen de beste ploegen uit de die juist dolgraag de stap naar de hoogste Nederlandse klasse hopen te maken.

Hier hebben de nummers twee tot en met tien voor geplaatst, met als kanttekening dat Jong als nummer drie niet mee mag doen. Het is voor jeugdteams immers niet toegestaan om te promoveren. Dit is het geluk voor sc Cambuur, dat de vrijgekomen plek als nummer tien inneemt. Zij komen net als , en in de eerste ronde al in actie, terwijl , , en Top Oss samen met de Eredivisionisten instromen in de halve finales.

Dat zorgt voor het volgende schema. en zullen als Eredivisionisten meedoen aan de Keuken Kampioen Playoffs, maar het is nog niet bekend wie op welke positie gaat eindigen. Daarom staan zij simpelweg als nummer 16 of nummer 17 aangeduid in het overzicht.

Eerste ronde nacompetie

Zoals gezegd spelen NEC, RKC Waalwijk, sc Cambuur en Almere City in de eerste ronde van de nacompetitie tegen elkaar. Afgelopen vrijdag werden de eerste wedstrijden afgewerkt en op dinsdag 14 mei volgen de returns. NEC bewees zichzelf een goede dienst door overtuigend te winnen van RKC en Almere City staat er goed voor dankzij de puntendeling in Leeuwarden. De returns zijn live te zien bij FOX Sports.

Team - Team Heenduel Return NEC tegen RKC Waalwijk 2-0 14 mei, 18.30 uur sc Cambuur tegen Almere City 2-2 14 mei, 20.45 uur

Halve finales nacompetitie

In de halve eindstrijd stromen de beste ploegen uit de Keuken Kampioenschap Divisie in. Zij spelen een onderling tegen elkaar, terwijl de eveneens instromende Eredivisionisten het opnemen tegen de winnaars van de eerste ronde van de nacompetitie. De heenduels worden allen gespeeld op zondag 19 mei, terwijl de returns zijn ingeroosterd op woensdag 22 mei.

Team - Team Heenduel Return Wedstrijd Go Ahead Eagles tegen FC Den Bosch 19 mei, 12.15 uur 22 mei, 18.30 uur A NEC / RKC tegen Nr. 16 Eredivisie 19 mei, 14.30 uur 22 mei, 18.30 uur B Top Oss tegen Sparta Rotterdam 19 mei, 16.45 uur 22 mei, 20.45 uur C Cambuur / Almere City tegen Nr. 17 Eredivisie 19 mei, 20.00 uur 22 mei, 20.45 uur D

Finales nacompetitie

Op 25 en 28 mei gaat het er vervolgens echt om spannen. Dan nemen de winnaars van de halve eindstrijd het tegen elkaar op in twee finales. De twee Eredivisionisten kunnen elkaar niet treffen, dus is het mogelijk dat beide afgezanten van de hoogste afdeling degraderen, terwijl ze ook allebei behouden kunnen blijven. Afgelopen seizoen vlogen Sparta Rotterdam en uit ten koste van en Almere City. Laatstgenoemde moest het ticket naar de Eredivisie vorig seizoen echter aan De Graafschap laten.