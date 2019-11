Naci Ünüvar geslachtofferd: "Het is wennen, maar mag geen excuus zijn"

Nederland Onder-17 plaatste zich in de nacht van dinsdag op woensdag voor de kwartfinales van het WK in Brazilië.

De talenten van bondscoach Peter van der Veen wonnen dankzij drie doelpunten van Sontje Hansen met 1-3 van Nigeria en schaarden zich zo bij de laatste acht. Naci Ünüvar kon zijn stempel echter opnieuw niet op de wedstrijd drukken en erkent dat hij nog altijd op zoek is naar de juiste vorm.

De zestienjarige Ünüvar geldt als een van de blikvangers van Oranje Onder-17, maar de aanvaller van wist in de vier wedstrijden die hij dit toernooi speelde bijvoorbeeld nog niet te scoren. Tegen Nigeria werd hij zelfs in de rust al gewisseld door Van der Veen, die met Soulyman Allouch 'een wat verdedigender ingestelde buitenspeler' inbracht. "Het is tot nu toe nog niet mijn toernooi, maar de teamprestatie is belangrijker en ik ben blij dat we door zijn", zegt Ünüvar tegen Voetbal International.

"Het gaat met mij persoonlijk nog niet lekker, maar iedere speler heeft dat wel eens. Ik moet er gewoon sterker uitkomen. Ik hoop dat ik nog meer kansen krijg", aldus de Ajacied. Ünüvar is bij Ajax gewend om links voorin te spelen, maar dit toernooi wordt hij door Van der Veen voornamelijk gebruikt als hangende rechtsbuiten.

"Hij moet aan de rechterkant spelen, omdat Braaf zo dreigend en in vorm is aan de linkerkant. Daar heeft Naci het moeilijk mee, maar hij pakt het als een man en wil het voor het team over hebben", licht de bondscoach toe.

Ünüvar erkent dat hij worstelt met zijn nieuwe rol. Toch weigert hij naar excuses te zoeken. "Het is wel wennen, maar een goede speler moet op meerdere posities kunnen spelen. Dat mag geen excuus zijn."