Naci Ünüvar: "Dat weet mijn vader en dat vertelt hij niet aan mij"

Ajax slaagde er donderdag in om Naci Ünüvar voor drie jaar aan de club te binden en nu laat de speler ook zelf van zich horen.

De vijftienjarige middenvelder geldt als een van de grootste talenten van de jeugdopleiding en genoot buitenlandse interesse, zo bevestigt hoofd jeugdopleiding Saïd Ouaali aan TV. "Het is geweldig nieuws voor de club", vertelt Ouaali over het eerste profcontract van Ünüvar.

Het talent, dat dit seizoen uitkwam voor Ajax Onder-19 en Onder-17, heeft volgens Ouaali de kwaliteiten om ver te komen. Hij liet dit seizoen al een goede indruk achter in de Youth League met de Onder-19 en won vorig jaar de Future Cup met de Onder-17. "Naci is een talentvolle speler die al sinds de onderbouw bij ons speelt. Hij heeft de potentie om Ajax 1 te halen en een speler met internationale status te worden", voorspelt Ouaali. "Hij stond in de belangstelling van buitenlandse clubs. Het is geweldig dat hij voor ons kiest, maar concurrentie was er zeker."



"Het is een heel mooi moment voor mij, voor mijn familie en voor Ajax", zegt de jongeling zelf. "Voor iedereen is het een prachtige dag." Hij weet zelf echter niets van de interesse uit het buitenland, zo verzekert Ünüvar. "Dat weet mijn vader en dat vertelt hij niet aan mij. Maar ik ben hier begonnen toen ik acht jaar was en ik wil slagen bij Ajax. De club heeft veel vertrouwen in me en ik ben ook echt een Ajacied. Ik denk dat dit het beste voor mij is."



"Bij Ajax bereiken spelers via de jeugd sneller het eerste elftal. Het is voor een jeugdspeler heel belangrijk dat een club vertrouwen heeft in de jeugd", legt hij zijn besluit om te blijven uit. "Ik hoop over drie jaar al heel veel wedstrijden in het eerste van Ajax te hebben gespeeld. Ik begin volgend seizoen bij de Onder-19 en hoop in de winter naar het betaald voetbal te gaan." Eerst bereidt Ünüvar zich echter voor op de mogelijke kampioenswedstrijd met de Onder-19 tegen van zaterdag en de bekerfinale van woensdag tegen .