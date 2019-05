NAC zag nog geen cent van transfersom Vloet en stapt naar FIFA

NAC Breda heeft nog geen euro ontvangen van de transfersom die gemoeid was met de overstap van Rai Vloet naar FC Chiasso in de zomer van vorig jaar.

De aanvallende middenvelder maakte voor een bedrag tussen de 300.000 en 350.000 euro de overstap naar de Zwitserse club, waar hij nooit een minuut voor speelde. Vloet dook namelijk plots op bij het Italiaanse , dat de Nederlander middels een bijzondere constructie bleek te hebben aangetrokken. Om de transfersom alsnog overgemaakt te zien krijgen, heeft de hekkensluiter van de de hulp ingeschakeld van de Nederlandse Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO) en wereldvoetbalbond FIFA.

NAC was in de veronderstelling dat Vloet verkocht was aan Chiasso en keek dan ook raar op toen de speler opdook bij Frosinone. Chiasso is een kleine speler in de Zwitserse competitie en heeft een bijzonder krap budget. Een transfersom van drie ton kan de club dan ook niet ophoesten. NAC lijkt derhalve te kunnen fluiten naar zijn centen en dat geldt ook voor , dat een doorverkooppercentage bedong toen Vloet de overstap maakte naar het Rat Verlegh Stadion.



Chiasso verleent geen enkele medewerking en dat heeft volgens de FBO te maken met hun idee dat Vloet 'medisch niet geschikt was' toen hij werd aangetrokken. "Zij vinden dat ze daarom niet hoeven te betalen. Vanuit juridisch perspectief achten wij de kans echter groot dat NAC in het gelijk wordt gesteld door de FIFA", zegt een woordvoerder van de FBO tegen BN DeStem.

"De transferovereenkomst is duidelijk, de condities waaraan voldaan moet worden eveneens en de handtekeningen staan eronder. Wat wij begrepen hebben, is dat de speler uiteindelijk wel degelijk medisch is goedgekeurd bij Chiasso. Hoewel dat er vanuit juridisch oogpunt niet eens toe doet, omdat een medische goedkeuring niet opgenomen is als een van de voorwaarden in de transferovereenkomst."



NAC zal echter geduld moeten hebben. "Wij hebben op dit moment tientallen zaken bij de FIFA, zij onderkennen het probleem dat het langzaam gaat. De reden dat het zo lang duurt, is dat er zeshonderd zaken bij de FIFA binnenkomen en honderd uitgaan", klinkt het. Volgens het regionale dagblad is het de vraag of NAC ooit iets terug zal zien van de transfersom. Chiasso staat er financieel belabberd voor en zou op een faillissement afstevenen. "Dat het niet goed gaat met Chiasso hebben wij ook gehoord. Dat zou in het uiterste geval een kink in de kabel kunnen opleveren", aldus de FBO.