NAC wil vier nieuwe spelers en rekent niet op hulp uit Manchester

NAC Breda wil zich deze transferperiode versterken met drie tot vier nieuwe spelers, maar op hulp van Manchester City wordt niet gerekend.

Ondanks het samenwerkingsverband worden er in januari geen nieuwe spelers van de Engelse topclub verwacht, zo meldt BN DeStem op donderdagochtend. Trainer Mitchell van der Gaag denkt ook niet dat de gewenste versterkingen zaterdag al mee op trainingskamp gaan naar het Spaanse Atamaria.

NAC strijdt dit seizoen tegen degradatie en versterkingen zijn derhalve meer dan welkom. Eerder deze week maakte de club al melding van de komst van Khalid Karami, die wordt gehuurd van Vitesse. Van der Gaag hoopt op nog drie of vier nieuwe spelers. "Maar ik betwijfel of ze mee op trainingskamp gaan", reageert hij in het regionale dagblad. Op spelers vanuit Manchester rekent de coach niet. "In principe komt er niks bij."



Zonder hulp van Manchester City moet NAC zich in januari zien te versterken. Met Karami hebben de Bredanaars in ieder geval al een gewenste back binnen. "Na het wegvallen van Fabian Sporks-lede is er een gat ontstaan. Pele van Anholt moest op stel en sprong invallen tegen Vitesse en heeft het daarna prima gedaan. Er is echter ook een vraagteken hoe hij er fysiek voorstaat, want hij heeft een voorgeschiedenis. Ik ken Karami en heb twee jaar met hem gewerkt; hij kan zowel op rechts als op links spelen. Hij past prima bij NAC."



Van der Gaag vulde onlangs nog zijn technische staf aan met Maurice Verberne. De assistent komt over van FC Eindhoven en is een oude bekende van de NAC-trainer. Het tweetal werkte eerder samen in Eindhoven. "Het vertrek van Jefta Bresser naar De Graafschap hebben we in eerste instantie niet opgelost. Vervolgens heb ik mij de vraag gesteld: wat missen we? Maurice is ook een verdediger, daar zit het ‘m niet in. Het gaat ook om de type karakters. Maurice is een open persoon en maakt makkelijk contact. Dat vond ik voor ons als staf belangrijk", aldus Van der Gaag.