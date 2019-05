NAC-directeur: "We moeten ons schamen dat we gedegradeerd zijn"

NAC Breda eindigde als gevolg van een dramatisch seizoen op de laatste plaats in de Eredivisie en speelt na de zomerstop een niveau lager.

Voor Luuc Eisenga, eind maart begonnen als algemeen directeur in het Rat Verlegh Stadion, zaak om de boel op organisatorisch gebied weer op de rit te krijgen, al zijn de financiële middelen door de degradatie niet al te groot.

"We zullen het met minder middelen dan nu moeten doen", erkent de voormalig bestuurder van sc tegenover Voetbal International . "Maar met genoeg om competitief te zijn. Dat we met deze middelen gedegradeerd zijn, daar moeten we ons voor schamen. In het recente verleden is het NAC al eens overkomen, ook toen wisten we de tribunes te vullen. We hebben de trouwste supporters en sponsors."



Eisenga weet dat het spelersbudget van NAC wordt teruggeschroefd naar -begrippen. "We moeten inventief zijn. Er moet een goed elftal staan, een selectie met de juiste grootte, met spelers die alles voor NAC willen geven", blijft de directeur hoopvol naar de toekomst kijken. "Dan springt de vonk over. Dat is de opdracht voor deze zomer. Hier zingen ze: De wereld zal nog niet vergaan, zolang de liefde blijft bestaan . We moeten bewijzen dat we de liefde waard zijn."



De NAC-directeur windt er geen doekjes om en poneert gelijk de doelstelling voor het seizoen 2019/20. "Er is maar één doel, dat is promotie", aldus de bestuurder van de Parel van het Zuiden . Het is nog onduidelijk of Ruud Brood aanblijft. De net als Eisenga onlangs aangestelde hoofdtrainer praat binnenkort met het bestuur en weet dan meer over zijn toekomst bij de degradant uit Breda.