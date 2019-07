NAC Breda zwaait Menno Koch uit en ontvangt transfersom

Menno Koch verlaat NAC Breda en maakt de overstap naar Eupen, zo maken de clubs woensdagmiddag bekend.

De 24-jarige verdediger, die nog tot volgend jaar zomer onder contract stond bij NAC, tekent een driejarig contract bij de Belgische eersteklasser.

Koch begon in de zomer van 2017 aan zijn tweede termijn als voetballer van NAC, dat hem overnam van . De aanvoerder van de afgelopen voetbaljaargang kwam de voorbije twee seizoenen in totaal tot 46 -duels voor de Parel van het Zuiden .



Met een rake kopbal in de blessuretijd van het duel met (1-2) bezorgde hij NAC op 3 april de enige zege van dit kalenderjaar in officieel competitieverband. De ploeg kon degradatie naar de niet voorkomen.



Voor de overstap van Koch naar de nummer twaalf van vorig seizoen ontvangt NAC een niet nader bekendgemaakte transfersom. De verdediger wordt bij Eupen ploeggenoot van onder meer Siebe Blondelle, die eerder uitkwam voor en .