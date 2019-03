NAC Breda zegt contracten topscorer Te Vrede en zevental formeel op

NAC Breda heeft het aflopende contract van Mitchell te Vrede formeel opgezegd, zo laat de club maandag weten via de officiële kanalen.

Vanwege de onduidelijkheid wat betreft de competitie waarin de club volgend seizoen actief zal zijn en wie er precies plaats zullen gaan nemen in het management, heeft de hekkensluiter van de besloten alle aflopende contracten formeel op te zeggen.

Clubs moeten conform de richtlijnen van de cao voor contractspelers Betaald Voetbal Nederland voor 1 april duidelijkheid geven aan spelers die beschikken over een aflopend contract. Als deze duidelijkheid uitblijft zal het contract automatisch met een jaar verlengd worden. Omdat NAC nog geen nieuwe technisch directeur heeft, is besloten om dit bij alle spelers die over een aflopende verbintenis beschikken te doen.



Naast clubtopscorer Te Vrede, dit seizoen goed voor negen doelpunten, hebben ook Theo Zwarthoed, Fabian Sporkslede, Grad Damen, Gianluca Nijholt, Giovanni Korte en de aan verhuurde spelers Bart Meijers en Richelor Sprangers te horen gekregen dat hun contract in eerste instantie opgezegd wordt. NAC sluit echter niet uit dat dit achttal in de toekomst een nieuwe aanbieding zal krijgen.



Tom van den Abbeele wordt waarschijnlijk op korte termijn gepresenteerd als de nieuwe technisch manager van de Parel van het Zuiden en hij zal gaan beslissen welke spelers langer aan boord mogen blijven. NAC staat momenteel op de laatste plaats van de Eredivisie en het gat met nummer zeventien is al opgelopen tot acht punten, waardoor de kans groot is dat de Brabanders af zullen dalen naar de .