NAC Breda wil jonge revelatie van PSV overnemen

NAC Breda hoopt deze week Ramon Pascal Lundqvist van PSV over te nemen, zo melden het Eindhovens Dagblad en BN De Stem donderdagavond.

Volgens de regionale media ligt de Bredase club 'op pole position' om de 21-jarige middenvelder, die in Eindhoven over een aflopend contract beschikt, aan te trekken.



NAC wil niet tot het einde van de transfermarkt wachten en hoopt uiterlijk dit weekend duidelijkheid te krijgen over de komst van Lundqvist, die op meerdere posities inzetbaar is. De multifunctionele middenvelder geniet naar verluidt interesse van een andere club uit de Eredivisie, maar de Zweeds jeugdinternational heeft ook opties in het buitenland.



Lunqvist is bij PSV niet meer in beeld bij de A-selectie van Mark van Bommel. Dit seizoen kwam hij namens de hoofdmacht alleen in actie tijdens de duels met Excelsior Maassluis en RKC Waalwijk in het kader van de KNVB Beker. PSV is bereid om mee te werken en legt de Zweed bij een vertrek niet al te veel in de weg.



Lundqvist is bij Jong PSV dit seizoen echter een van de revelaties in de Keuken Kampioen Divisie, met zeven goals en zes assists in zestien wedstrijden. Na rechtsback Khalid Karami en linksback Alex Gersbach, waarmee een mondeling akkoord is bereikt, moet Lundqvist de derde winterversterking worden voor NAC.