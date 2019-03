NAC Breda vindt in Luuc Eisenga en Tom van den Abbeele nieuwe directeuren

Luuc Eisenga en Tom van den Abbeele zijn de nieuwe algemeen directeur en technisch directeur van , zo maakt de club woensdagavond bekend via de officiële kanalen. Eisenga heeft een contract voor onbepaalde tijd gesigneerd en gaat per 1 april aan de slag bij zijn nieuwe werkgever. Van den Abbeele heeft zich voor drie jaar aan de club verbonden en begint op 15 april bij de Parel van het Zuiden .

Eisenga wordt de opvolger van Justin Goetzee, die drie maanden geleden opstapte en op interim-basis werd vervangen door Nicole Edelenbos. De 46-jarige sportbestuurder was tot voor kort nog werkzaam bij sc en verhuist nu naar Brabant: "NAC is een fantastische club met een heel uniek en eigenzinnig karakter. Mede door de zeer betrokken supporters, sponsoren, medewerkers en vrijwilligers leeft deze club enorm", laat hij optekenen.



"Door de huidige sportieve situatie staan we met NAC voor een behoorlijke uitdaging. Ik kijk ernaar uit om met iedereen de schouders eronder te zetten en samen die uitdaging tot een succes te maken. Niet alleen omdat het hard nodig is, maar ook omdat met elkaar werken aan succes zorgt voor de meeste voldoeding." Eisenga zal worden bijgestaan door de 39-jarige Van den Abbeele, die momenteel nog de rol van technisch directeur vervult bij Sint-Truiden. De Belg werkte in het verleden ook als hoofd jeugdopleiding bij en als scout namens , Norwich City en .



Van den Abbeele kijkt uit naar zijn nieuwe avontuur: "NAC Breda is een mooie nieuwe stap in de lijn van mijn ambitie. Ik zie het als een grote kans en uitdaging om aan de slag te gaan in Nederland. Uiteraard kende ik NAC al, aangezien ik het Nederlands voetbal ook op de voet volg, een echte traditieclub met een enorme betrokkenheid waar ik graag deel van uit wil maken. Ik ga het avontuur vol overgave aan en hoop met mijn visie de stabiliteit terug te brengen en verder te bouwen aan het fundament dat er ligt. De successen van de jeugdopleiding spreken mij tevens aan, ik hoop dat ik daar ook mijn steentje aan bij kan gaan dragen."