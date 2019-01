NAC Breda strikt 'fysieke' ex-speler van Tottenham en Villarreal

NAC Breda heeft Dorian Dervite in huis gehaald.

De dertigjarige Fransman wordt het komende halfjaar gehuurd van RSC Charleroi, zo meldt de Parel van het Zuiden donderdagmiddag via de officiële kanalen. Dervite sluit zaterdag, de dag na de wedstrijd van NAC tegen De Graafschap, aan bij de ploeg van Mitchell van der Gaag.

Dervite genoot zijn voetbalopleiding bij het Franse Lille en werd al op achttienjarige leeftijd opgepikt door de academie van Tottenham Hotspur. Na ook Southend United, Villarreal, Charlton Athletic, Bolton Wanderers en Charleroi gaat Dervite nu bij NAC aan de slag. "Ik ben heel blij om hier (in Breda) te mogen tekenen", zo geeft hij aan op de clubsite.



"Ik kijk ernaar uit om zo snel mogelijk te beginnen. Afgelopen zomer stond mijn zaakwaarnemer al in contact met NAC. De overgang vond toen helaas niet plaats, maar nu ben ik er alsnog. Hopelijk kan ik iets toevoegen aan de ploeg. Ik heb vooral in de Engelse Championship (tweede niveau, red.) gespeeld in mijn carrière, dus ik houd van de fysieke duels."



"Ik ben een goede kopper en kan ook opbouwen, dus hopelijk pas ik goed in het team. Ik hoorde dat de supporters in Breda geweldig zijn, dat het stadion nagenoeg elke wedstrijd helemaal is uitverkocht. Daar kijk ik heel erg naar uit. Ik kan niet wachten om op het veld te staan", aldus Dervite, die de degradatiekraker tegen De Graafschap dus nog moet overslaan.