NAC Breda stelt oude bekende aan als opvolger Van der Gaag

Ruud Brood is de nieuwe trainer van NAC Breda, zo meldt de Eredivisionist via de officiële kanalen.

De oefenmeester is de opvolger van Mitchell van der Gaag, die vanwege de teleurstellende resultaten dit seizoen zijn ontslag indiende. Brood staat voor de zware klus om de Parel van het Zuiden , momenteel hekkensluiter in de , te behoeden voor degradatie.

NAC staat momenteel acht punten achter op nummer zeventien , waardoor degradatie dreigt. Van der Gaag boekte zeer matige resultaten met de club en na de ontluisterende 0-4 nederlaag tegen besloot de trainer op te stappen. Brood, die van 1990 tot 1998 voor NAC uitkwam en later meerdere functies bekleedde bij de club, keert nu dus terug bij de Bredanaars.



De 56-jarige Brood was eerder werkzaam als trainer van , , , Kerkrade en . Zijn laatste club was , waar hij assistent-trainer was. In de zomer van vorig jaar vertrok hij uit Eindhoven en sindsdien zat hij zonder club. Bij NAC houdt men rekening met degradatie en met Brood aan het roer hoopt men snel terug te keren naar de Eredivisie. De trainer promoveerde eerder al tweemaal met RKC Waalwijk (2009 en 2011). Bovendien werd hij in 2015 kampioen met NEC.



Brood, die maandag voor het eerst voor de groep staat, krijgt bij NAC de beschikking over assistent-trainer Regilio Vrede. De komst van Vrede houdt in dat Rob Penders en Maurice Verberne per direct vertrekken uit de technische staf van het eerste elftal. Clubicoon Penders is vrijdagochtend telefonisch ontslagen, zo weten Omroep Brabant en BN DeStem te melden. In een telefoongesprek heeft interim-directeur Nicole Edelenbos de oud-verdediger hem nog een andere functie binnen de club aangeboden, maar dit aanbod heeft Penders geweigerd.

Voor Penders betekent dit een einde aan een dienstverband van negentien jaar bij NAC. 'De club hoopt binnenkort met Penders om tafel te gaan om de mogelijkheden tot een passend afscheid te bekijken', zo luidt het persbericht. Ruud Brood is blij met zijn nieuwe klus. "Mijn liefde voor NAC heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken. Ik heb er voorheen met veel plezier gevoetbald en gewerkt", begint Brood op de clubsite.

"Op het moment dat de club aanklopte voelde ik dan ook direct dat ik het moest doen. Na gesprekken met de directie, aandeelhouders en RVC, zijn we tot de conclusie gekomen dat het noodzakelijk is om op zeer korte termijn veranderingen door te voeren binnen de organisatie, met name op technisch vlak. Ik realiseer mij dat het een enorme uitdaging is, maar ik ben strijdbaar genoeg om er samen met Regilio en iedereen bij de club alles aan te doen om in de resterende wedstrijden alles uit de groep te halen wat er in zit."