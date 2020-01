'NAC Breda moet voormalige assistent Koeman eerst garanties bieden'

Kees van Wonderen is de beoogde nieuwe trainer van NAC Breda, al wil de clubleiding daarover nog niet al te veel kwijt.

De oud-speler van de Parel van het Zuiden, die onlangs afscheid nam als assistent-bondscoach van het omdat hij zich niet meer prettig voelde in zijn rol aldaar, stapt echter niet blind in bij de huidige nummer zes van de .

Van Wonderen wil volgens Voetbal International niet al na enkele maanden worden afgerekend op het al dan niet promoveren naar de . Daarnaast wil hij dat de beleidsbepalers van NAC een gedegen langetermijn-plan op tafel leggen.

Van Wonderen sprak onlangs al enkele keren over de vacante trainersfunctie en het ligt in de lijn der verwachtingen dat de gesprekken deze week worden hervat. Het is enigszins een gok, want buiten de gewezen verdediger lijken er geen kandidaten voorhanden te zijn.

De voormalige rechterhand van Koeman, die tussen 1994 en 1996 als speler uitkwam voor NAC, staat er naar verluidt goed op bij grootaandeelhouders en raad van commissarissen van de club. Van Wonderen wil daarnaast graag weer op eigen benen staan, wat een eventueel akkoord tussen beide partijen kan bespoedigen.

Het eventueel aanstellen van Van Wonderen is ook van belang voor technisch directeur Tom Van den Abbeele, die al niet mateloos populair lijkt te zijn in Breda, onder meer door het op oudejaarsdag ontslaan van Ruud Brood.

Assistent-trainer Willem Weijs neemt voorlopig de honneurs waar bij NAC, dat de tweede seizoenshelft vrijdag startte met een enigszins teleurstellend gelijkspel tegen (0-0). De achterstand op de rechtstreekse promotieplaatsen bedraagt momenteel vijf punten.

NAC krijgt komende vrijdag bezoek van Jong , al is het nog maar de vraag of Van Wonderen dan al op de bank zit bij de subtopper.