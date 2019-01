'NAC Breda hoopt op komst van tweetal in strijd tegen degradatie'

Trainer Mitchell van der Gaag hoopt de achterhoede van NAC Breda deze maand nog te versterken met Joost van Aken en Alex Gersbach.

Van Aken staat onder contract bij Sheffield Wednesday, maar komt daar nauwelijks aan de bak. Hij stond ook in de belangstelling van PEC Zwolle, maar door de komst van Yuta Nakayama is Van Aken nie tmeer in beeld. Volgens BN DeStem staat de 24-jarige Van Aken welwillend tegenover een overstap naar NAC. De speler en club moeten nog wachten op groen licht van Sheffield Wednesday.



Gersbach, linksback van Rosenborg BK, is al langer in beeld bij NAC. Door zijn deelname aan de Azië Cup kan de Australisch international pas later aan de selectie van Van der Gaag worden toegevoegd. De nationale ploeg van Australië bereikte maandag de kwartfinale van het Aziatische toernooi. Vrijdag staat het duel met de Verenigde Arabische Emiraten op het programma. Gersbach speelde nog geen minuut. Het contract van de linkervleugelverdediger bij de Noorse topclub loopt komende zomer af.



De nummer zeventien van de Eredivisie versterkte zich deze maand al met Khalid Karami, Ramon Pascal Lundqvist en Sullay Kaikai.​ In de eerste achttien speelrondes kreeg de club al veertig tegendoelpunten.