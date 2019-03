'NAC Breda heeft opvolger Van der Gaag bijna binnen'

Ruud Brood moet het seizoen bij NAC Breda tot een goed einde brengen.

Volgens BN DeStem heeft de hekkensluiter van de aangeklopt bij de clubloze trainer en zijn de gesprekken gaande. Naar verwachting gaan beide partijnen eruit komen en zal Brood voor anderhalf jaar tekenen in het Rat Verlegh Stadion.

Brood is geen onbekende bij NAC. Hij speelde van 1990 tot 1998 voor de club uit Breda en was daar later actief als het hoofd van de jeugdopleiding en later als trainer van het tweede elftalen assistent-trainer van de hoofdmacht. De oud-speler was al vaker in beeld als trainer van NAC. De club klopte in 2006, 2010 en 2014 tevergeefs bij hem aan. In oktober vorig jaar werd hij door de hekkensluiter van de Eredivisie nog gepolst om als technisch manager aan de slag te gaan, maar die functie weigerde omdat hij door wilde als hoofdtrainer.



De 56-jarige Brood was eerder werkzaam als trainer van , , , Kerkrade en . Zijn laatste club was , waar hij assistent-trainer was. In de zomer van vorig jaar vertrok hij uit Eindhoven en sindsdien zit hij zonder club. Nu staat hij alsnog voor een terugkeer. Bij NAC houdt men sterk rekening met degradatie naar de en met Brood aan het roer hoopt men snel terug te keren naar de Eredivisie. Hij promoveerde eerder al tweemaal met RKC Waalwijk (2009 en 2011) en werd in 2015 kampioen met NEC.



Naar verwachting tekent Brood een contract tot medio 2020. Daarmee zou hij de zekerheid hebben dat hij bij degradatie een doorstart kan maken in de Keuken Kampioen Divsie, zo meldt het regionale dagblad. De trainer zou daarbij wel de garantie willen dat hij met Tom van den Abbeele, de toekomstig technisch directeur van NAC, de mogelijkheid krijgt om een elftal samen te stellen dat mee kan doen om de bovenste plekken.