NAC Breda heeft beet bij PSV en haalt tweede winterversterking

NAC Breda heeft met Ramon Pascal Lundqvist de tweede nieuwe versterking van deze winterse transferperiode aangetrokken, na rechtsback Khalid Karami.

De 21-jarige aanvallend ingestelde middenvelder komt over van PSV, waar hij zijn wedstrijden speelde bij Jong PSV. Lundqvist heeft zich tot de zomer van 2021 aan de Bredase club verbonden.



Lundqvist was bij PSV niet meer in beeld bij de A-selectie van Mark van Bommel. Dit seizoen kwam hij namens de hoofdmacht alleen in actie tijdens de duels met Excelsior Maassluis en RKC Waalwijk in het kader van de KNVB Beker. PSV was bereid om mee te werken en legde de Zweed bij een vertrek niet al te veel in de weg.



Lundqvist was bij Jong PSV dit seizoen een van de revelaties in de Keuken Kampioen Divisie, met zeven goals en zes assists in zeventien wedstrijden. "Het is voor mij mooi dat het rond is gekomen met NAC", vertelt hij op de clubsite van NAC. "Er was wat interesse van andere clubs, maar ik heb met mijn hart voor NAC gekozen. Ik ben nu op het moment aangekomen in mijn carrière dat ik zoveel mogelijk wedstrijden op het hoogste niveau wil spelen.""In Breda zie ik veel kansen om mezelf te ontwikkelen en kan niet wachten om mijn steentje bij te dragen aan de prestaties van het elftal." Lundqvist voetbalt sinds 2013 in Nederland. PSV nam hem destijds over van Kalmar FF.