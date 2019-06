NAC Breda haalt 'moderne back' op bij Ajax

Robin Schouten vervolgt zijn loopbaan bij NAC Breda, zo meldt de club woensdag via de officiële kanalen.

De 21-jarige vleugelverdediger komt transfervrij over van Jong en tekent bij de Parel van het Zuiden een tweejarig contract. Schouten speelde afgelopen seizoen 34 wedstrijden in de als huurling van en blijft dus op dat niveau actief, aangezien NAC degradeerde.



"Dit is voor mij een mooie stap in mijn carrière. NAC is absoluut een grote club met een aanhang waar je voor gaat lopen. Komend seizoen zijn we helaas niet actief op het hoogste niveau, maar wat mij betreft is het daarom juist een mooie uitdaging om met elkaar te gaan strijden voor promotie. Bij FC Volendam heb ik ervaring op kunnen doen in de Keuken Kampioen Divisie, ik weet dus wat er wordt gevraagd", stelt de kersverse aanwinst in een reactie op de website van zijn nieuwe werkgever.



🆕| Welkom bij de club...



Robin Schouten! De 21-jarige rechtsback komt transfervrij over van Jong Ajax en zette zojuist zijn handtekening onder een verbintenis voor twee jaar. https://t.co/VQjPIPjS18#NACpraat pic.twitter.com/1WRuDLeNsv — 💛🖤 (@NACnl) June 5, 2019

"Robin is een moderne back die offensief is ingesteld", reageert technisch directeur Tom van den Abbeele. "Naast dat hij meters maakt en negentig minuten lang gas geeft om zijn mannetje uit te schakelen, heeft hij ook drang naar voren en een goede voorzet in huis. Hij heeft onder andere bij een goede opleiding genoten en op zijn leeftijd al heel wat ervaring in de benen. Wij zijn blij en trots dat Robin komend seizoen met ons de strijd aan gaat."Schouten is de eerste aanwinst van NAC voor het nieuwe seizoen. De vleugelverdediger speelde sinds 2017 bij Ajax, dat hem destijds weghaalde uit de jeugdopleiding van AZ. Schouten maakte acht jaar lang deel uit van de academie van de Alkmaarders, alvorens hij voor een overstap naar Amsterdam koos. Bij Ajax, waar zijn contract afliep, speelde Schouten drie wedstrijden in het beloftenteam.