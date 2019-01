NAC beloont talent met contract: "Deze dag is echt een hoogtepunt voor mij"

Jethro Mashart heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2021 bij NAC Breda, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen.

Het is het eerste contract voor de achttienjarige linksback, die de linkspoot in 2014 aan de jeugdopleiding toevoegde. Hij kwam destijds over van Spartaan'20.

Mashart doorliep verschillende jeugdteams bij NAC en maakte in november vorig jaar zijn debuut in het eerste elftal. Tegen Ajax startte hij vanuit de basis in het Rat Verlegh Stadion. Trainer Mitchell van der Gaag voegde hem daarna vast toe aan de A-selectie en gunde hem ook een basisplaats tegen FC Groningen. NAC heeft de stormachtige ontwikkeling van de verdediger nu beloond met een contract voor tweeënhalf jaar.



"Deze dag is echt een hoogtepunt voor mij" reageert het talent op de clubwebsite. "Een beloning voor het harde werken van de afgelopen jaren. Het is in de laatste maanden echt heel snel gegaan. Ik hoopte natuurlijk al die tijd om ooit mijn debuut te maken in het eerste elftal, maar dat het tegen Ajax al zou zijn had ik niet helemaal verwacht. Het smaakte meteen naar meer en ik ben nu nog gemotiveerder om een vaste waarde te worden in NAC 1. Voor nu is het belangrijk dat ik dit vast blijf houden en iedere dag hard blijf werken om beter te worden."