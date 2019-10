'Naast Barcelona houdt ook Real Madrid Ajax-parel scherp in de gaten'

Real Madrid houdt de ontwikkeling van Naci Ünüvar scherp in de gaten.

AS meldt dat de Spaanse grootmacht veel scouts bij het WK Onder-17 heeft rondlopen om diverse parels beter te bekijken. De middenvelder van staat naar verluidt ook op de radar van Real. Eerder werd de zestienjarige creatieveling al gelinkt aan .

Volgens AS is Matias Palacios, middenvelder van San Lorenzo, de topprioriteit van Real. De Argentijn staat op het lijstje vanwege onder meer zijn technische kwaliteiten. Palacios heeft bij zijn club een afkoopclausule van naar verluidt achttien miljoen euro. Naast Palacios en Ünüvar zouden ook Adil Aouchiche, Samson Tijani, Johan Mina en Fernando Ovelar in de gaten worden gehouden.

Ünüvar wordt gezien als een van de grootste talenten uit de opleiding van Ajax. De aanvallende middenvelder, die ook als buitenspeler kan fungeren, staat ook op de radar van Barcelona.

Onder andere Mundo Deportivo meldde eerder dat de naam van Ünüvar bekend is in het Camp Nou. In augustus imponeerde hij nog bij de opening van het Estadi Johan Cruyff in Barcelona door twee keer te scoren: 0-2.

Ünüvar speelt dit seizoen in Ajax Onder-19 en mocht al een paar keer met het eerste elftal van trainer Erik ten Hag meetrainen. Het talent legt de lat hoog voor zichzelf, zo zei hij onlangs in gesprek met ELF Voetbal . "Ik wil elke wedstrijd beslissend zijn om zo het team te helpen. Ik heb weleens gezegd dat ik op mijn zeventiende bij Ajax 1 wil zitten. Dat is nog steeds mijn doel."