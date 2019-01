"Na vier wedstrijden is hij nu ineens oud, langzaam en niet meer belangrijk"

Naldo heeft Schalke 04 voor een transfersom van 1,7 miljoen euro verruild voor AS Monaco en zijn vrouw betreurt hoe de zaken zijn gelopen.

De 36-jarige verdediger was vorig seizoen nog een belangrijke pion in het elftal van die Köningsblauen, die tweede eindigden in de Bundesliga. Dit seizoen kwam Naldo nog maar mondjesmaat in actie voor Schalke en moest hij het voornamelijk stellen met een plaats op de reservebank.

De vrouw van Naldo, Carla Paludo Rodrigues, reageert via Instagram verbolgen op het feit dat haar man zo snel is afgedankt bij Schalke 04. "Vorig seizoen werd hij nog tot beste speler gekozen. Na vier wedstrijden is Naldo nu ineens oud, langzaam en niet meer belangrijk. Hallo?! Ik kan de wereld niet meer begrijpen", schrijft Paludo Rodrigues. Naldo speelde in de eerste seizoenshelft dertien wedstrijden voor de Duitse club.



"Schalke is een immense club. Ik wil de club en de ongelofelijke fans bedanken. We zullen de fantastische sfeer in het stadion gaan missen. We zijn heel erg dankbaar! Glück auf ", besluit de vrouw van de Braziliaanse verdediger. Naldo verkast naar AS Monaco, na Schalke, VfL Wolfsburg, Werder Bremen, Juventude en Alvorada Futebol Clube de zesde club in zijn loopbaan.