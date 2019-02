"Na mijn periode bij PSV bood ik me aan, maar Vitesse had geen interesse"

Stijn Schaars begon zijn loopbaan bij Vitesse en maakte tussen 2003 en 2005 deel uit van de hoofdmacht van de Arnhemmers.

De huidige middenvelder van sc Heerenveen verdedigde daarna de kleuren van AZ, Sporting Portugal en PSV, maar van een terugkeer bij zijn eerste club kwam het niet meer. Schaars deed in het verleden wel een poging om een reünie in gang te zetten, maar kreeg toen nul op het rekest.

"In 2016 was ik na mijn periode bij PSV transfervrij en bood ik mijzelf aan bij Vitesse. De club had geen interesse. Dat verraste mij wel. Ik weet niet of dat nu anders is. Ik ben 35 jaar en net hersteld van een zware blessure. Ik betwijfel of Vitesse nu wel op mij zit te wachten", blikt hij terug in gesprek met de Gelderlander .



Schaars maakte vorig maand zijn rentree nadat hij vanwege een dubbele beenbreuk lang aan de kant had gestaan. Voor de routinier betekende dit het einde van een frustrerende periode: "Het herstel duurde maanden en ik ben er nog niet. Maar de trainer vindt dat ik met mijn ervaring iets voor de groep kan betekenen, voor sturing kan zorgen."



Schaars is inmiddels op een leeftijd aangekomen dat hij nadenkt over het einde van zijn loopbaan en de 24-voudig international van het Nederlands elftal beschikt in Friesland over een aflopend contract. Als hij stopt, lijkt hij graag in de voetballerij actief te willen blijven: "Die kans is wel aanwezig. Ik ben een liefhebber van het spelletje. Ik zie mijzelf wel tussen een groep jonge jongens staan. Maar dan zal ik eerst mijn trainerspapieren moeten halen."