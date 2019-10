Na Frenkie weer een Nederlander naast Messi? "Reis is op de goede weg"

Barcelona ging deze zomer flink op de Nederlandse toer met de komst van vier spelers en de nieuwe hoofd opleiding Patrick Kluivert.

De Catalaanse club heeft een rijke historie als het gaat om Oranje-invloeden en sinds deze zomer voegt Barça met de komst van Frenkie de Jong ( ), Ludovit Reis ( ), Mike van Beijnen (Jong ) en Xavier Mbuyamba ( ) weer een nieuw hoofdstuk toe aan de geschiedenis.

Van de voor maximaal 86 miljoen euro overgenomen De Jong weten we dat hij vanaf het allereerste moment een basisplaats heeft afgedwongen in de hoofdmacht, maar hoe zit het met de rest? Wat zijn de kansen van de drie ingelijfde jongelingen bij de Spaanse grootmacht?

Clubwatcher Ignasi Oliva Gispert volgt de club namens Goal op de voet en hij is van mening dat er op termijn naast De Jong op termijn nog één Nederlander uit kan groeien tot volwaardig selectielid van de hoofdmacht: Ludovit Reis.

De negentienjarige verdedigende middenvelder komt net als rechtsback Van Beijnen uit voor B, terwijl centrumverdediger Mbuyamba (17 jaar) is aangesloten bij de Juvenil B (Onder-19).

Echte actiefoto's van het drietal zijn nog niet te vinden, maar in alle luwte speelt in ieder geval Reis geregeld voor het tweede elftal en soms traint hij zelfs al mee met het eerste. De andere twee hebben nog geen speeltijd gekregen bij hun teams.

"Als we kijken naar potentie voor Barcelona 1, is Ludovit Reis de enige Nederlander die er echt kans op maakt. Van Beijnen is niet goed genoeg en hetzelfde geldt voor Mbuyamba, die vooral om zijn fysiek werd opgepikt", aldus Gispert.

De clubwatcher legt uit dat de van MVV overgenomen verdediger past in het beleid dat de deze zomer weggestuurde algemeen directeur Pep Segura voerde. "Hij wilde meer fysieke kracht in de jeugdteams hebben in de hoop dat er een powerhouse zou doorbreken."

Segura werd verantwoordelijk gehouden voor de matige doorstroming vanuit de befaamde jeugdopleiding en Patrick Kluivert werd aangesteld als zijn opvolger. Over het werk van de Nederlander kan Gispert nog niet veel zeggen, al zijn de signalen wat hem betreft 'bemoedigend'.

Voor Mbuyamba (foto van zijn MVV-tijd) is het een minder gunstig teken. "Ik denk dat zijn kansen altijd al zeer broos zijn geweest, maar nu helemaal. Segura haalde veel spelers in de hoop dat er iemand zou doorbreken en de rest verkocht hij om geld te genereren voor echte transfers."

De zeventienjarige verdediger kreeg nog geen enkele minuut speeltijd bij de Onder-19 en hetzelfde geldt voor Van Beijnen bij Barcelona B. Boze tongen beweren dat de jongeling enkel is aangetrokken omdat hij de stiefzoon is van Frenkie de Jong's belangenbehartiger Ali Dorsun.

Talent heeft hij echter wel degelijk, maar niet genoeg voor Barcelona, aldus Gispert. In ieder geval krijgt de twintigjarige rechtsback - opgepikt na een aflopend contract bij NAC Breda - twee jaar de kans om mee te trainen bij een van 's werelds grootste clubs en wie weet wat er daarna voor vervolgstap op zijn pad komt.

Voor jeugdinternational Ludovit Reis is een toekomst in de hoofdmacht van Barcelona wel haalbaar, verwacht clubexpert Gispert. "Hij heeft voldoende potentieel, al weet ik niet hoe zijn weg naar het eerste zal lopen", doelt de Goal-journalist op mogelijke verhuurperiodes en dergelijke.

Barcelona streeft ernaar geregeld spelers door te laten breken vanuit de jeugd en met aanvaller Ansu Fati is het nu gelukt. Voor een plekje op het middenveld zijn Riqui Puig, Reis en Alex Collado de voornaamste kandidaten, aldus Gispert.

"Riqui Puig is een van de grootste talenten binnen de club en Collado mag ook zeker niet worden onderschat. Afgelopen week scoorde hij nog een schitterende treffer voor Barcelona B. Reis wordt gezien als groot talent uit Nederland. Ze hebben alle drie de potentie om het te halen."

🔵🔴 Ha passat un dia però no ens cansem de repetir-ho / 🔵🔴 Ha pasado un día pero no nos cansamos de repetirlo:



😱 Quin golàs d’Álex Collado! /

😱 ¡Qué golazo de Álex Collado!#BarçaB #ForçaBarça🔵🔴 pic.twitter.com/3gnojlJmZz — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) September 30, 2019

De negentienjarige Reis was bij FC Groningen vorig seizoen al een van de beste spelers en hij is van mening dat het in de derde divisie van Spanje spelende Barcelona B 'in ieder geval op trainingen' een hoger niveau heeft dan hij gewend was. Ook maakte hij na zijn transfer zijn debuut bij .

De Telegraaf sprak met de belofte, die voor 3,25 miljoen euro overstapte naar de Catalaanse topclub. Hij werd al verwelkomd door zijn idool Sergio Busquets en mocht zelfs enkele keren met hem op het veld staan tijdens de trainingen.

"Voor mijn eigen training met Barça B kreeg ik te horen dat ik samen met een paar andere jongens moest meetrainen. Ze kwamen door blessures een paar jongens tekort. Dat was heel bijzonder, maar ik ben die dag geweldig opgevangen door Frenkie."

Zijn doel voor dit seizoen is voor vast aansluiten bij het eerste. "Of dat realistisch is? Je weet nooit zeker of je de kans gaat krijgen. Maar als die kans voorbijkomt, moet je er klaar voor zijn", besluit de jonge Nederlander.

Clubexpert Gispert sluit het in ieder geval niet uit. "Op dit moment denk ik dat Puig eerste staat in de rangorde, want hij heeft zijn debuut al gemaakt voor de hoofdmacht. Reis moet blijven groeien bij het tweede en misschien dat hij dan ook al aan de beurt komt. Hij is op de goede weg."