"Na de KNVB rolt ook Willem II de rode loper uit voor Ajax"

Het winnen van de TOTO KNVB Beker wordt door de ochtendkranten met name gezien als een voorproefje van wat nog komen kan voor Ajax.

De Amsterdammers schreven voor het eerst in 1834 dagen een prijs op hun naam, maar reageerden volgens Trouw ';vrij ingetogen' na het laatste fluitsignaal van arbiter Serdar Gözübüyük (0-4) tegen . "Alsof de beker slechts een tussendoortje is", schrijft de krant in het wedstrijdverslag.

Het bekersucces van smaakt naar meer, constateert ook het Algemeen Dagblad . "Nu de échte hoofdprijzen nog", kopt men. "De grappen over die stoffige prijzenkast van hun club? Ze kunnen na gisteravond niet meer gemaakt worden." Volgens het dagblad liep de finale precies zoals gehoopt. Een 'makkelijke zege', zonder blessures, en met de mogelijkheid om sterspelers Hakim Ziyech, Dusan Tadic en Frenkie de Jong voortijdig te wisselen. "Alles om woensdag alweer klaar te zijn voor een veel grotere wedstrijd dan gisteravond."



"Na afloop regent het filmpjes van feestvierende Ajax-spelers. Maar de foto die algemeen directeur Edwin van der Sar later op de avond op zijn Twitter-account plaatst, vertelt eigenlijk het verhaal", vervolgt de krant. "Daar zit hij met collega-directeur Marc Overmars, zittend op een bankje in de kleedkamer. De KNVB-beker keurig tussen het duo ingeklemd. Hun koerswijziging bij de club heeft een eerste prijs opgeleverd. Nu de échte hoofdprijzen nog."



De Telegraaf noemt de bekerfinale 'een verplicht nummertje' voor de ploeg van Erik ten Hag. Willem II 'gunde' het Ajax om op tachtig procent de finale te winnen, luidt het oordeel. "Van trainer Adrie Koster en zijn rechterhand Gery Vink mag je getuige hun rijke Ajax-achtergrond toch verwachten dat ze iets weten te verzinnen om bij een derde onderlinge confrontatie wat zand in de Amsterdamse machine te strooien", vindt De Telegraaf . "Maar geen enkele Ajacied had iets te vrezen en zo rolde na de KNVB, met het wijzigen van het competitieprogramma en verzetten van wedstrijden, ook Willem II de rode loper uit voor Ajax in de eindfase van dit seizoen."



Het Brabants Dagblad roept de bekerfinale van 2005 in herinnering, die Willem II met dezelfde cijfers verloor van (0-4). Beide finales riepen volgens de krant hetzelfde gevoel op in Tilburg. "In De Kuip viel na de verliespartij tegen Ajax geen 'voor niemand bang'-gevoel meer te bespeuren, maar reageerde de machteloosheid", aldus het regionale dagblad. "Die was ook voelbaar bij de twintigduizend meegereisde supporters. Die hadden zich een heel andere finale voorgesteld tegen een Ajax met -beslommeringen. Willem II voetbalde te slordig om een vuist te kunnen maken."



"Het leek wel Bevrijdingsdag voor Ajax, maar dan in een sportieve variant", schrijft De Volkskrant tot slot, doelend op het feit dat de prijzendroogte beëindigd werd. Het blad merkt op dat Ajax ook na de 0-4 nog gretigheid uitstraalde. "Het is een van de zeven schoonheden van Ajax, dat zelden genoegen neemt met het minimale en altijd zoekt naar plusjes." Ajax telt ondertussen af naar 'de apotheose van het seizoen', maar bereikte zondag alvast 'voor het eerst een tastbaar resultaat in de prijzenslag'. "Althans, zondag was de eerste ontknoping van de drietrapsraket naar het firmament van glorend eremetaal."