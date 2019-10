Myron Boadu keert terug in basiself voor Europa League-treffen

AZ neemt het donderdagavond om 18:55 uur in Den Haag op tegen Astana en trainer Arne Slot kiest in dat Europa League-treffen voor zijn vaste elftal.

Ten opzichte van de wedstrijd tegen sc van afgelopen zaterdag is alleen Myron Boadu nieuw. Hij was geschorst voor dat duel en werd vervangen door Ferdy Druijff.

staat na twee gespeelde wedstrijden met twee punten op de derde plek in Groep L. Partizan Belgrado gaat momenteel aan kop met vier punten. voetbalde in twee duels hetzelfde aantal punten bij elkaar en neemt het nu in Servië op tegen de koploper. Astana is nog puntloos na twee wedstrijden.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Wijndal; Midtsjö, De Wit, Koopmeiners; Stengs, Boadu, Idrissi.