Myron Boadu heeft keuze tussen Oranje en Ghana al gemaakt

Myron Boadu heeft voor zichzelf al een keuze gemaakt tussen de nationale voetbalploeg van Ghana en Nederland.

De achttienjarige aanvaller van kan in de toekomst voor beide landen uitkomen, maar vertelt aan Voetbal International 'niet echt' getwijfeld te hebben. Boadu gaat voor een toekomst bij het , verzekert hij.

De jongeling, dit seizoen basisklant in de ploeg van Arne Slot, is geboren in Nederland. Zijn ouders komen uit Ghana. "De mensen, het eten, daarmee voel ik me verbonden. Thuis praten we soms Ghanees, maar dat lukt me nog niet zo goed."

"Ik ben twee keer in Ghana geweest, voor het laatst alweer twaalf jaar geleden. Dus ik hoop binnenkort weer eens terug te gaan", aldus Boadu, die aangeeft dat de voetbalbond van Ghana nog niet bij hem heeft aangeklopt.

Hij laat de goede ervaringen bij de jeugdploegen van Nederland bovendien meewegen. De centrumspits speelde wedstrijden voor Oranje Onder-15, Onder-16, Onder-17 en Onder-19. "Daar ligt mijn prioriteit. Ik ga voor het Nederlands elftal."

Lees beneden verder

"Daarom baalde ik ook zo dat ik vorige week geblesseerd moest afhaken bij . Dat had mijn debuut kunnen worden. Inmiddels ben ik weer fit, maar een paar weken geleden kreeg ik tegen last van mijn bovenbeen", legt hij uit.

"Omdat we net onze derde wissel hadden gebruikt, heb ik die wedstrijd toch maar uitgespeeld. Die blessure was natuurlijk balen. Het was voor het eerst sinds een jaar dat ik weer was geselecteerd voor een nationale jeugdploeg."

"De allereerste keer bij Jong Oranje. Hopelijk krijg ik snel een herkansing", aldus Boadu, die het donderdagavond met AZ in Servië opneemt tegen Partizan Belgrado in de groepsfase van de .