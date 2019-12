Myron Boadu: de potentiële wereldtopper van AZ en Oranje

De achttienjarige heeft zijn debuut voor het Nederlands elftal al achter de rug en dingt nu mee naar de topscorerstitel in de Eredivisie.

"Je doet hem tekort als je hem enkel beoordeelt op zijn goals en assists."

-trainer Arne Slot had volkomen gelijk toen hij journalisten er onlangs op wees dat Myron Boadu nog veel meer brengt dan de kale cijfers suggereren.

De verwachtingen rondom de spits zijn hooggespannen sinds hij als 15-jarige al volop scoorde bij de reserves en de grote clubs hadden hem zelfs nog veel eerder in het vizier.

Inmiddels is hij 18 en nog altijd scoort hij aan de lopende band, zij het nu in de en de in plaats van bij de belofteteams.

Geflankeerd door Oussama Idrissi - de dribbelaar met haarscherpe voorzet - en Calvin Stengs - nog zo'n Nederlandse belofte - is Boadu de ideale spits van Slot's formatie.

Met zijn drieën vormen ze een razendsnel en onvoorspelbaar trio dat het bijna alle tegenstanders ontzettend lastig weet te maken.

AZ staat sowieso voor aanvallend voetbal, met opkomende backs en een uitstekend gebalanceerd middenveld om het spel snel te verplaatsen.

Boadu sluipt altijd rond de verdedigers van de tegenstander om de ruimte achter de defensie te benutten voor zijn snelheid.

Als de ploeg echter een kapstok nodig heeft, laat hij zich uitzakken om te combineren, maar ook dan is hij nog op tijd in de punt van de aanval om als eindstation te fungeren.

Zijn snelheid en beweeglijkheid maken het voor tegenstanders onmogelijk om even te ontspannen, want als Boadu schiet, is het vrijwel altijd tussen de palen.

"Myron is ook erg goed in staat om agressief druk te zetten. Hij werkt ontzettend hard voor het team", voegt Slot toe.

Samen met zijn collega-aanvallers heeft Boadu al heel wat fraaie resultaten weten te bewerkstelligen met AZ dit seizoen.

De Alkmaarders kunnen zondag gedeeld koploper worden in de Eredivisie en is al verzekerd van de knock-outfase van de Europa League.

Een van zijn beste wedstrijden speelde Boadu in oktober tegen , waar hij de openingstreffer maakte na een slimme pass van Stengs en een minuut later nog een goal maakte in wat een 0-4 zege zou worden in Eindhoven.

Dat was de opmaat voor een serie van tien goals en drie assists in alle competities, waaronder een uitstekend interlanddebuut met één doelpunt voor Oranje tegen Estland.

"Hij is zo kalm voor de goal en zo gevaarlijk als hij ruimte heeft", constateert Nederland Onder-21 coach Erwin van de Looi. "Hij heeft het vermogen om altijd te scoren. Dat is echt een talent."

Om echt ver te komen zal Boadu nog wel wat slechte gewoontes af moeten leren, want naast alle goals zijn er ook al diverse rode kaarten geweest.

De meest recente prent zorgt ervoor dat hij het Europa League-duel tegen van donderdagavond moet laten schieten.

Af en toe mist hij ook nog de consistentie om continu goed te spelen, maar dat is logisch voor een jonge speler. Boadu geeft zelf ook aan dat hij beter moet leren koppen, al is het duidelijk dat hij is gemaakt voor de top.

De in de Bijlmer opgegroeide spits voetbalde als kind altijd op straat en zelfs in huis met zijn broer Reginald, die bij FC Bijlmer speelde.

Boadu sloot zich ook bij die club aan en kreeg op zijn twaalfde een belletje van . Hij koos echter voor AZ en blonk daar al snel uit, hetgeen hem op radar van plaatste.

De Oranje-aanvaller besloot echter dat hij in Alkmaar sneller door zou kunnen breken en wees het aanbod af, al was dat niet eenvoudig.

"Ik zal nooit het moment vergeten waarop ik in het vliegtuig naar Londen stapte. Ik dacht dat het wel een heel belangrijke dag in mijn leven moest zijn."

"Als ik 'ja' had gezegd, zou dat verstrekkende gevolgen hebben gehad voor onze familie. Het was aantrekkelijk, maar ik kreeg ook een erg goede aanbieding van AZ."

"Ik speel nu in het eerste en ik weet niet of dat het geval zou zijn geweest bij Arsenal, of ik daar met gasten van mijn eigen leeftijd kon spelen of niet. Dat sprak me niet aan."

In gesprek met Voetbal International vervolgt hij. "Ik heb nooit spijt gehad dat ik die clubs heb afgewijzen. Ik weet hoe goed ik het had bij AZ en Ajax moest me zien te overtuigen."

"Daar zijn ze niet in geslaagd en andere clubs ook niet", doelt Boadu onder meer op een gesprek met PSV, dat de jonge spits in zijn jeugdjaren ook in wilde lijven.

Lees beneden verder

Niets kon hem van zijn grote droom afhouden om door te breken in Alkmaar, zelfs serieuze blessures niet. Op zijn zestiende kon hij al basisspeler worden, maar een knieblessure hield hem een jaar aan de kant.

In de laatste wedstrijd van seizoen 2017/18 mocht hij spelen van John van den Brom en in het seizoen daarna ging hij keihard van start met 3 goals in 5 competitieduels, tot een enkelblessure weer 7 maanden roet in het eten gooide.

Ondanks die valse start heeft Boadu niets van zijn snelheid, controle en instinct verloren. Inmiddels staat hij op 19 goals en 15 assists in 39 wedstrijden. En dat is pas het begin...