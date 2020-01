MVV-trainer laat oude vete oplaaien met schouderduw in catacomben

Na afloop van de derby tussen Roda JC Kerkrade en MVV Maastricht van zondagmiddag vond er een opstootje plaats in de catacomben van het stadion.

MVV-trainer Fuat Usta liep volgens De Limburger bewust met zijn schouder tegen -verdediger Maxime Gunst aan. De linksback werd er in zijn periode bij MVV van beschuldigd dat hij een opstand aan het beramen was tegen de MVV-coach. Gunst, sindskort actief voor Roda JC, werd daarom in november weggestuurd door de clubleiding in Maastricht.

Volgens bovengenoemde krant kreeg Usta na de merkwaardige actie door een medewerker van Roda JC toegebeten dat hij 'ook normaal kon doen'. De oefenmeester van MVV wilde evenwel niet reageren op het voorval in de catacomben na afloop van de bewogen Limburgse derby.

Gunst laat aan De Limburger weten dat het incident met Usta vooral aantoont 'hoe sommige mensen in elkaar steken'.

Voor de camera van FOX Sports kwam Gunst later met een uitgebreidere terugblik op zijn vuurdoop bij Roda JC. De derby tegen MVV bracht de nodige emoties met zich mee, zo moest de linksback toegeven. "Als ik zeg dat het niets was, dan lieg ik. Het is speciaal. Maar uiteindelijk probeer je wel de focus op de wedstrijd te houden."

"Bepaalde emoties probeer je wel uit te schakelen en om te zetten naar positieve energie. Het was al met al dus bijzonder."

Gunst trok uitgerekend tegen MVV voor de eerste keer het shirt van Roda JC aan. "Eind vorig seizoen heb ik voor het laatst een wedstrijd gespeeld", verwijst de Belgische verdediger naar de moeizame laatste periode bij MVV. "Dus je weet dat je ook gelijk vol aan de bak kan. Je weet dat ze bij MVV een paar goede spelers hebben lopen voorin, met snelheid ook. Dus het was gelijk vol aan de bak vandaag."

MVV leek op weg naar de winst in Kerkrade, maar in de slotfase werd de comfortabele 0-2 voorsprong alsnog weggegeven.