MVV haalt man met verleden bij Schalke, Dortmund en Fenerbahce

Serhat Kot versterkt definitief de gelederen van MVV.

De club uit de maakt zaterdag bekend dat de middenvelder een contract voor de rest van het seizoen heeft ondertekend. De 22-jarige Kot trainde al enkele weken mee.

Kot, een geboren Turk die tevens over een Duitse nationaliteit beschikt, wist zich de voorbije weken in de kijker spelen bij trainer Fuat Usta.

De middenvelder is afkomstig van Fenerbahce, waar hij in de Onder-21 speelde. Wegens het offerfeest, dat in Turkije uitgebreid wordt gevierd, liep de overschrijving vertraging op.

Kot speelde jarenlang in de jeugd van en . In de zomer van 2017 kwam de middenvelder terecht bij Fenerbahce, waar hij evenmin tot een optreden in de hoofdmacht kwam.