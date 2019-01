Munir nadert vertrek bij Barça waar Sevilla Morata laat schieten

De spits vertrekt bij de Spaans landkampioen, wat de noodzaak van Sevilla om de Chelsea-spits vast te leggen zal verminderen.

Munir El Haddadi zal Barcelona verlaten om bij Sevilla te teken, wat de kansen verkleint dat Álvaro Morata zich bij de club uit Andalusië gaat voegen, zo begrijpt Goal.

Munir heeft meerdere aanbiedingen voor een nieuwe contract van de Catalanen afgewezen, waarbij hij al ingestemd heeft om bij Sevilla aan de slag te gaan als zijn contract op 30 juni afloopt.

De club hoopt echter een deal te sluiten met Barcelona om de aanvaller in januari al naar de club te halen in plaats van te moeten wachten tot volgend seizoen.

Munir speelde de laatste twee seizoenen op huurbasis voor Valencia en Deportivo Alavés en scoorde respectievelijk zes en tien keer. Hij keerde dit seizoen terug naar Barcelona en speelde zeven competitiewedstrijden, waarvan één keer in de basis, en scoorde eenmaal.

De 23-jarige aanvaller heeft echter sinds 11 december, toen hij een basisplaats had tegen Tottenham Hotspur in de Champions League, niet meer gespeeld en Barcelona is bereid een deal te sluiten.

Trainer Ernesto Valverde bevestigde tijdens zijn persconferentie voor de Copa del Rey-wedstrijd tegen Levante dat hij er de voorkeur aan gaf de situatie deze transferperiode op te lossen.

"Het lijkt erop dat Munir een beslissing heeft genomen en blijkbaar heeft de club ook een beslissing genomen", zei Valverde woensdag.

"We willen zo snel mogelijk een oplossing. Als dat deze maand kan zijn, nog beter."

De club zou bereid zijn een bedrag tussen de twee en drie miljoen te accepteren en met het aandringen van Sevilla om de transfer in januari af te ronden, lijkt het waarschijnlijk dat er in de nabije toekomst een akkoord wordt bereikt.

Ondertussen maakt de transfer het steeds onwaarschijnlijker dat Sevilla een deal zal sluiten met de worstelende Chelsea-spits Álvaro Morata,

Sevilla had in Nervion een ontmoeting met de zaakwaarnemers van Morata, maar de club weigerde het bod. Dat bod, tussen de huursom van Cheslea, Morata's huidige vorm en commissies, wordt als te duur beschouwd door de Spaanse club.

Atlético Madrid heeft zich ook gemeld in de strijd om Morata en kijkt naar een huurovereenkomst om de spits voor de rest van het seizoen naar de Spaanse hoofdstad te halen.

Maar voor Sevilla, terwijl de Chelsea-spits een speler was die hen interesseerde, was hij niet de eerste optie. Die eerste keuze was altijd al Munir die in juni speler van de club wordt als een deal in januari niet kan worden gesloten.