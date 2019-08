Mundo Deportivo: PSV sinds 'de afgelopen uren' in de markt voor Oriol Busquets

Een nieuwe optie dient zich aan voor Oriol Busquets in de Eredivisie, zo meldt Mundo Deportivo dinsdagavond.

In 'de afgelopen uren' zou duidelijk zijn geworden dat belangstelling heeft voor de twintigjarige middenvelder van . Eerder maakte de sportkrant uit Catalonië al melding van de belangstelling van .

De twee Eredivisionisten hebben concurrentie van en , aldus Mundo Deportivo . Een transfer naar Utrecht wordt 'de makkelijkste optie voor iedereen' genoemd, omdat beide clubs een samenwerkingsverband hebben. Busquets zou zelf ook een goede indruk hebben gekregen van Utrecht.

De interesse van PSV bevindt zich in een 'vroege fase'. Het zou vermoedelijk gaan om een verhuurperiode. De twintigjarige Busquets heeft een contract tot medio 2021 bij Barcelona, maar hoeft niet te rekenen op een vaste plaats in de selectie van trainer Ernesto Valverde. Club en speler denken dat een tijdelijk afscheid de beste oplossing is.

, Real Mallorca en Granada kwamen eerder nog voorbij als alternatieve opties voor Busquets.

Verder is het ook mogelijk dat de negentienjarige linksback Juan Miranda naar de komt: hij staat ook in de belangstelling van FC Utrecht, zo werd de afgelopen weken duidelijk. , en Mönchengladbach hebben eveneens interesse.