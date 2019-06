Mundo Deportivo noemt derde Ajacied in transferplannen Barça

Waar aartsrivaal Real Madrid zich al behoorlijk liet gelden op de transfermarkt, is het bij Barcelona nog relatief rustig.

De Catalanen, die zich reeds verzekerden van de komst van Ajacied Frenkie de Jong, hebben echter een duidelijk plan klaarliggen om de selectie komende zomer te versterken, zo schrijft Mundo Deportivo . wil komende zomer nog een stand-in voor Luis Suárez aantrekken en heeft voor die vacature de naam van Kasper Dolberg op het verlanglijstje gezet.

Barcelona werd lange tijd gelinkt aan Luka Jovic, maar hij heeft verruild voor een dienstverband bij . Volgens de Spaanse sportkrant heeft Barça nu vier spitsen op het verlanglijstje staan. Met Rodrigo Moreno ( ) en Cristhian Stuani ( ) spelen twee doelwitten in LaLiga. Laatstgenoemde is de goedkoopste optie, daar hij afgelopen seizoen met Girona degradeerde. Toch is de Uruguayaan niet de voornaamste kandidaat om de stand-in van landgenoot Suárez te worden. Barcelona versterkt zich het liefst met een jonge spits, zoals Dolberg of Timo Werner van .



Dolberg verlengde een klein jaar geleden zijn contract bij tot medio 2022 en liet onlangs al doorschemeren dat hij niet wenst te vertrekken uit Amsterdam. Het plan van Barcelona voor een tweede spits vervalt overigens als Neymar haalbaar blijkt. De Braziliaanse aanvaller zou momenteel alles in het werk stellen om een vertrek bij Paris Saint-Germain te realiseren en Barça zou hem graag terughalen. Een aanvallende versterking die komende zomer in ieder geval naar het Camp Nou komt, is Antoine Griezmann.



Na 1 juli zal de komst van Griezmann worden afgerond en die vertraging heeft alles te maken met de afkoopclausule in zijn contract bij , die na deze maand zakt van 200 miljoen euro naar 120 miljoen. Barcelona hoopt daarnaast nog altijd op de komst van Matthijs de Ligt, die tevens kan tekenen bij , en Paris Saint-Germain. De Catalanen zijn echter niet van plan om de eerder aangeboden contractvoorwaarden te verbeteren, waardoor de andere aanbiedingen in financieel opzicht aantrekkelijker zijn voor de aanvoerder van Ajax.



Als De Ligt niet naar Barcelona komt, is er meer budget aanwezig voor de komst van een linksback. Junior Firpo ( ), Raphaël Guerreiro ( ) en Alejandro Grimaldo ( ) worden genoemd, maar zullen tevens de nodige miljoenen moeten kosten. Een goedkopere optie is Filipe Luís, die bij Atlético Madrid in het bezit is van een aflopend contract en dolgraag de overstap naar Barcelona wil maken. De Braziliaan zou er tevens geen problemen mee hebben om als stand-in voor Jordi Alba te fungeren bij de kampioen van Spanje.



Tot slot moet Barcelona komende zomer Jasper Cillessen vervangen. De Nederlandse reservedoelman wil ergens aan spelen toekomen en zou momenteel in de nadrukkelijke belangstelling van en Valencia staan. Barça wil een jonge sluitpost aantrekken als de nieuwe stand-in voor Marc-André Ter Stegen en heeft de naam van Pau López momenteel bovenaan het verlanglijstje staan. Real Betis verlangt echter wel een bedrag van vijftien miljoen voor de 24-jarige doelman. Eerder werd ook de naam van Koen Casteels genoemd bij Barcelona, maar de Belgische sluitpost van is niet langer in beeld.