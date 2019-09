Mundo Deportivo: Lionel Messi gaat contract voor het leven ondertekenen

Lionel Messi kan binnen afzienbare tijd zijn handtekening zetten onder een contract voor het leven bij Barcelona, zo schrijft Mundo Deportivo.

De huidige verbintenis van de Argentijnse sterspeler loopt nog tot medio 2021 en bevat een clausule waarmee hij de regerend kampioen van Spanje transfervrij kan verlaten. Bij is men er echter van overtuigd dat Messi nog jaren zal blijven en dat wil men bekrachtigen met een uniek contract.

In oktober 2017 zette Andrés Iniesta ook zijn handtekening onder een dergelijk contract. Enkele maanden later maakte de middenvelder de overstap naar het Japanse Vissel Kobe. Als de middenvelder een punt achter zijn loopbaan zet, zal hij aan de club verbonden blijven. Barça wil dat Messi een soortgelijk contract krijgt. Met een dergelijke verbintenis heeft de aanvaller nog de kans om in het slot van zijn loopbaan een avontuur aan te gaan, maar zal hij na zijn carrière voor Barcelona actief blijven.

Messi heeft altijd gezegd dat hij zijn carrière wil afsluiten bij , de Argentijnse club uit Rosario waar hij de allereerste jaren van zijn loopbaan doorbracht. Er wordt tevens gesuggereerd dat Messi ook nog weleens een periode in de Amerikaanse Major League Soccer zou kunnen spenderen, voordat hij een punt achter zijn carrière zet.

Volgens Mundo Deportivo gaat men er vanuit dat dit in ieder geval niet voor 2022 zal zijn. Messi wil naar verluidt nog eenmaal met Argentinië op het WK spelen en zal niet voor het eindtoernooi in Qatar vertrekken bij Barcelona.

Algemeen directeur Grascar Grau heeft de contractsituatie van Messi al ter sprake gebracht in de bestuursvergadering, maar desondanks bestaat er vanuit beide partijen geen haast om tot een overeenkomst te komen. Vader Jorge Messi heeft een uitstekende band met voorzitter Josep Maria Bartomeu en de twee hebben op regelmatige basis contact, waardoor beide partijen elkaars intenties kennen. Door de tot dusver getoonde loyaliteit van Messi is men er bij Barcelona van overtuigd dat hij vroeg of laat zijn handtekening zal zetten onder een contract voor het leven.