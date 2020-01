Mundo Deportivo denkt mee en noteert mogelijke vervangers Luis Suárez

Luis Suárez is vanwege een knieoperatie minstens vier maanden uit de roulatie.

Daardoor moet trainer Ernesto Valverde bij op zoek naar een adequate vervanger in de voorhoede.

De Catalaanse grootmacht heeft naar verluidt geen plannen om deze maand de transfermarkt op te gaan, maar Mundo Deportivo draagt desondanks toch een aantal opties aan voor Valverde en technisch directeur Éric Abidal.

Rafael Leão is volgens bovengenoemde krant een optie voor Barcelona. De aanvaller, vorig jaar voor dertig miljoen euro overgenomen van OSC, maakte zaterdag de openingstreffer voor in het uitduel met Cagliari (0-2).

Ook Gabriel Barbosa wordt naar voren geschoven. De aanvaller wordt door uitgeleend aan en Gabigol ziet wel wat in een definitieve overstap, maar het uitblijven van een akkoord over een transfersom bemoeilijkt de transfer.

Inter zou Barbosa wel willen betrekken in een deal voor Arturo Vidal, die Barcelona op korte termijn zou kunnen verlaten.

Lautaro Martínez zou een ontsnappingsclausule van 111 miljoen euro in zijn contract bij Inter hebben staan, al geldt deze bepaling naar verluidt alleen in de eerste twee weken van juli.

Martínez trof eerder dit seizoen doel in het -duel met Barcelona in het Camp Nou (2-1). Barcelona had Cristhian Stuani vorig jaar al voor zes of zeven miljoen euro kunnen overnemen van , maar men vond een bod op de 33-jarige aanvaller destijds niet noodzakelijk.

De vraagprijs van de routinier zou nu op circa 25 miljoen euro liggen. Ezequiel Chimy Ávila, met tien doelpunten een van de smaakmakers bij Osasuna, zou ook voor 25 miljoen euro op te halen zijn.

Lees beneden verder

Mundo Deportivo noteert ook de naam van Carlos Vela, de aanvaller van Los Angeles FC die recentelijk ook al werd genoemd bij Barcelona. Verder passeren de namen van Victor Osinhem (Lille) en Donyell Malen ( ) de revue.

Laatstgenoemde werd vorig jaar in de Spaanse media ook gelinkt aan de Catalanen, maar vanwege zijn knieblessure lijkt een overstap voorlopig niet tot de mogelijkheden te horen.

Dani Olmo, voor wie Barcelona onlangs een bod neerlegde bij Dinamo Zagreb, hoeft naar verluidt ook niet te rekenen op een tussentijdse transfer richting Spanje.