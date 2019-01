Mulder bezorgd om 'irritante lusteloosheid' bij De Jong

Jan Mulder betwijfelt of Frenkie de Jong het wel gaat redden bij FC Barcelona.

Barcelona bereikte vorige week een akkoord met Ajax over een transfersom van maximaal 86 miljoen euro voor de Oranje-international. De Jong wordt daarmee de duurste speler die ooit uit de Eredivisie is gehaald. Jan Mulder heeft echter zijn twijfels bij deze aankoop van de huidige koploper van LaLiga.



"Verreweg het raadselachtigst in deze transferperiode is de aankoop van Frenkie de Jong. Frenkie kost Barcelona om en nabij de negentig miljoen euro en een salaris van vijftien miljoen voor elk jaar van zijn vijfjarig contract. Een sprookjestransfer. De foto samen met zijn vriendin, jaren geleden genomen in Camp Nou: om een traan van ontroering bij weg te pinken. Mooier kan een jongensdroom niet worden geïllustreerd", schrijft de oud-spits in zijn column in het Belgische Humo .



"Maar de angst slaat me om het hart wanneer ik Frenkie een dag na de totstandkoming van zijn verbintenis met Barcelona met Ajax in de bekercompetitie tegen sc Heerenveen zie spelen", vervolgt Mulder echter. Hij ziet in De Jong een speler die 'het liefst in diepe rust' verkeert en zelden een sprint trekt. Tegen Heerenveen schoof de middenvelder de ballen volgens Mulder 'uiterst traag' over het veld.



"Maar waar ondergetekende irritante lusteloosheid in zijn langzame acties waarneemt, zien professionele scouts en ervaren krantenverslaggevers het fel stralende licht van de lichtvoetigheid. Een even opmerkelijk als onbegrijpelijk verschil in appreciatie", voegt hij toe. Mulder moet echter toegeven dat hij er in het verleden weleens naast heeft gezeten, onder meer bij de overstap van Virgil van Dijk naar Liverpool: "Ik schreef na zijn transfer van Southampton naar Liverpool: 'De slechtste aankoop in tweeduizend jaar christendom.'"