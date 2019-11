'Muiterij' bij Napoli: spelers negeren orders van flamboyante president

Het lijkt hommeles te zijn bij Napoli, zo melden verschillende Italiaanse media.

President Aurelio De Laurentiis wilde dat de spelers van i Partenopei na de wedstrijd tegen FC Salzburg (1-1) weer zouden terugkeren naar een trainingskamp. In plaats daarvan zou er sprake zijn van 'muiterij' en heeft de selectie besloten om naar huis te gaan.

Met een overwinning op Salzburg had zich dinsdagavond kunnen verzekeren van overwintering in de . Door doelpunten van Erling Braut Haaland en Hirving Lozano eindigde het duel echter in 1-1, ondanks dat i Partenopei in eigen stadion de nodige kansen lieten liggen om tot een overwinning te komen. Na afloop van het duel verscheen aanvoerder Lorenzo Insigne wel direct voor de camera, maar trainer Carlo Ancelotti en Fernando Llorente hielden zich niet aan de gemaakte afspraken met de media.

Ancelotti liet ook verstek gaan op de persconferentie, terwijl hij contractueel verplicht is om hier aanwezig te zijn. Insigne zou vervolgens naar de zoon van De Laurentiis zijn gestapt om hem te vertellen dat de spelers niet zouden terugkeren naar het trainingskamp. "We gaan naar huis, vertel dat maar aan je vader", zou de aanvaller gezegd hebben tegen De Laurentiis junior. De president zelf was al naar huis en had een bus klaarstaan om de spelers terug naar het trainingskamp in Castel Volturno te brengen. De Laurentiis besloot dat zijn spelers vijf dagen in afzondering moesten na de 2-1 nederlaag tegen van afgelopen weekeinde.

De spelers van Napoli hebben echter hun buik vol van de trainingskampen, omdat ze hun familie daardoor een stuk minder zien en De Laurentiis hiermee de contractuele afspraken zou schenden. Er zou zelfs met advocaten gekeken worden of er iets gedaan kan worden aan de vele trainingskampen. Nu zou ook voor Ancelotti de maat vol zijn geweest, waardoor hij samen met de spelers heeft besloten dat ze niet zouden terugkeren naar het trainingskamp. Italiaanse media melden dat de technische staf wel zou zijn teruggekeerd naar het trainingskamp.

Er zouden al weken spanningen heersen tussen Ancelotti, de selectie en de flamboyante voorzitter De Laurentiis. Voor Napoli wacht komende zaterdag de thuiswedstrijd tegen Genoa. De gebeurtenissen na afloop van de wedstrijd tegen Salzburg kunnen echter nog gevolgen hebben voor Napoli. Volgens de reglementen van de UEFA dienen clubs zich aan de gemaakte afspraken met de media te houden. Aangezien Napoli dat in dit geval niet gedaan heeft, kan de Italiaanse club een boete van de Europese voetbalbond verwachten.