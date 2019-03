Müller woedend: "Hoe meer ik erover nadenk, des te bozer ik word"

Duitsland begint later deze maand aan het traject dat moet leiden tot deelname aan het EK van 2020.

Die Mannschaft zal dit zonder het trio Jérôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller doen. De drie spelers van Bayern München kregen dinsdag van bondscoach Joachim Löw te horen dat zij niet langer in zijn plannen voorkomen en dus niet meer in actie zullen komen voor de nationale ploeg zolang Löw de scepter zwaait. Voor de 29-jarige Müller kwam het besluit als een klap.

"Ik heb er een nachtje over geslapen om alles te laten bezinken. Ik was gisteren verbijsterd door de plotselinge beslissing van de bondscoach. De trainer moet beslissingen nemen op sportieve gronden, dat is niet meer dan logisch. Maar hoe meer ik erover nadenk, des te bozer ik word", laat de honderdvoudig international woensdag weten in een verklaring op zijn social media-kanalen.



"Boven alles snap ik niet er helemaal niets van dat dit een definitieve beslissing is. Mats, Jérôme en ik kunnen nog altijd op topniveau presteren. We hebben samen met de nationale ploeg een intense en succesvolle reis doorgemaakt en vlak nadat wij op de hoogte waren gebracht van de beslissing, bracht de bond al van tevoren opgestelde persberichten naar buiten. Vanuit mijn optiek is dit stijlloos en getuigt het van een gebrek aan waardering."



Müller, die 38 keer scoorde voor zijn land, heeft ondanks zijn frustratie toch een boodschap voor de supporters: "Tegen de fans wil ik graag het volgende zeggen: ik heb het shirt van mijn land altijd met trots gedragen en ik heb elke wedstrijd alles gegeven. Ik wil de supporters dan ook bedanken voor alle steun die zij mij hebben gegeven. Mijn honderd interlands en alle ervaringen die we samen hebben gedeeld maakten het tot een prachtige reis. Iedereen die mij kent weet dat ik een vechter ben. Ik laat dit nu achter mij en kijk weer naar de toekomst. We maken een zeer spannend seizoen door met Bayern en we doen nog op drie fronten mee."