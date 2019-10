Müller reageert: "Natuurlijk was ik daardoor verrast"

Thomas Müller is bij Bayern München zijn basisplek kwijtgeraakt en hij heeft inmiddels gereageerd op een verhaal in Bild.

De Duitse krant pakte woensdag groot uit met een verhaal over de ontevreden Müller, die in januari op zoek zou willen naar een nieuwe club. Trainer Niko Kovac zei afgelopen weekend dat Müller op speelminuten kan rekenen als hij te weinig spelers tot zijn beschikking heeft.

"Toen ik dat statement hoorde, was ik natuurlijk wel verrast. Maar ik ben daar niet zo gevoelig voor. Ik heb al met de trainer gesproken en voor mij is alles nu weer oké", reageert Müller in gesprek met Kicker. "De komst van nieuwe spelers voor mijn beste positie hebben het uiteraard moeilijker voor me gemaakt, maar dat is niet het probleem. Daar gaat het niet om."

Toch maakt de aanvaller duidelijk dat het verhaal van Bild niet helemaal uit de lucht komt vallen. "Een trainer moet voor iedere wedstrijd moeilijke beslissingen nemen. Maar bij de laatste vijf duels was er sprake van een trend die mij niet gelukkig maakt. Als de technische staf me in de toekomst als wisselspeler ziet, moet ik nadenken over mijn situatie. Ik ben te ambitieus om dat niet te doen."

Thomas Müller was de afgelopen vijf officiële wedstrijden van bankzitter en telkens mocht hij maximaal een halfuur invallen. Met uitzondering van het -duel met , want toen kwam de 30-jarige routinier zelfs helemaal niet binnen de lijnen.

Dit hele seizoen speelde Müller tot nu toe 450 minuten in tien wedstrijden. De 100-voudig Duits international kreeg vijf keer een basisplek en slechts één keer maakte hij de negentig minuten vol, in de bekerwedstrijd tegen Energie Cottbus.