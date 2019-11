Müller is geen Schweinsteiger: Ongelukkige Bayern München-aanvaller is nog steeds een speler van wereldklasse

De WK-winnaar zit op de bank in de Bundesliga, maar hij kan nog steeds op het hoogste niveau presteren.

Het gerucht van Thomas Müller die in de belangstelling staat van is niet nieuw. Het verhaal circuleert sinds Louis van Gaal in 2014 de leiding had over the Red Devils en er werd gesproken over een transfer van 115 miljoen euro.

"Ik kan bevestigen dat ik Müller wilde hebben. Maar we konden niets doen", gaf Van Gaal vorig jaar toe. "FC Bayern maakte duidelijk dat ze hem niet zouden verkopen."

Een jaar later verhuisde de aanvoerder van Duitsland van Bayern München naar , maar het was Bastian Schweinsteiger in plaats van Müller, die de meest succesvolle club van Duitsland verliet voor de meest succesvolle in Engeland.

De transfer was echter een ramp voor alle partijen. Schweinsteiger speelde slechts achttien competitiewedstrijden in twee seizoenen, waarbij United in beide jaargangen de top vier misliep en Van Gaal kreeg zijn ontslag en werd vervangen door José Mourinho.

Nadat hij door Mourinho gedwongen was om alleen te trainen, verliet Schweinsteiger Old Trafford voor de Major Soccer League-club . Josep Guardiola had de Duitse legende in Beieren getraind en had het bij het juiste eind met zijn voorspelling dat de middenvelder mogelijk problemen zou hebben met het spelen op het hoogste niveau in Engeland.

"Hij is een top, topspeler", zei Guardiola toen Schweinsteiger bij United kwam. "Helaas was hij de afgelopen drie jaar nooit in goede conditie."

Een soortgelijke waarschuwing is onwaarschijnlijk in 2020 als United eindelijk hun gewenste speler krijgt, na opnieuw in verband te zijn gebracht met Müller.

De nieuwe geruchten zijn gekomen nadat de dertigjarige aanvaller niet langer de eerste keus is bij Bayern. In tegenstelling tot de laatste jaren van Schweinsteiger bij de club, is deze verandering van status echter niet te wijten aan blessures, maar eerder aan de komst van de Braziliaanse ster Philippe Coutinho.

De huurling van heeft de rol van Müller van de afgelopen seizoenen op zich genomen, waardoor Bayern-trainer Niko Kovac Müller regelmatig op de bank zet in plaats van beide samen te laten spelen.

"Dat zou te aanvallend zijn", zei Kovac in september, toen hem werd gevraagd of Müller met Coutinho kon spelen. "Beide spelers hebben hun eigen aanvallende kwaliteiten, maar we hebben een goede balans nodig. Ik heb het niet helemaal uitgesloten, maar op dit moment is het geen optie."

Na een reeks wedstrijden waarin hij op de bank zat, uitte Müller zijn frustratie. De speler die zijn opleiding bij Bayern doorliep liet zelfs doorschemeren dat hij de club misschien moet verlaten als hij geen basisplaats krijgt.

"Natuurlijk hebben de nieuwe aanwinsten de concurrentie op mijn positie vergroot, maar dat is niet het probleem", zei hij.

"Daar gaat het niet om. Een trainer moet voor elke wedstrijd moeilijke beslissingen nemen. Maar in de afgelopen vijf wedstrijden is er een trend geweest die me niet gelukkig maakt."

"Als de trainersstaf me in de toekomst als een wisselspeler ziet, zal ik over mijn situatie moeten nadenken. Ik ben te ambitieus om daar genoegen mee te nemen."

De opmerkingen van Müller deed de geruchtenmolen op volle toeren draaien, waardoor hij onder andere werd gelinkt aan United en .

Bayern's sportief directeur Hasan Salihamidzic verwierp het idee van een verkoop en beweerde dat het alleen maar geruchten waren. "Dat is een verhaal dat je wilt schrijven. We hebben twee spellers (Niklas Süle en Lucas Hernández, red.), die maanden uitgeschakel zijn en je probeert ons te vertellen om een speler te verkopen. Er is geen reden om dit te doen."

Müller blijft echter de tweede keus achter Coutinho voor de nummer 10-plek in de 4-2-3-1-formatie van Kovac, waarbij Serge Gnabry of Kingsley Coman als rechtsbuiten spelen, waarvoor hij ook geschikt is.

Hij blijft ondanks zijn geringe aantal minuten buitengewoon effectief en noteerde dit seizoen het hoogste aantal assists van de club in de competitie met vier en twee in de . Ondanks dat hij opnieuw niet begon, was Müller ook de held in de tweede ronde van de Duitse beker. Hij viel midweeks tegen VfL Bochum in en maakte in de slotfase de winnende treffer.

Zelfs al is hij slechts de helft van de competitiewedstrijden van Bayern dit seizoen begonnen, is Müller op koers om zijn meeste assists in een jaargang ooit te geven, waar zijn record staat op veertien tijdens het seizoen 2017/18. Op dertigjarige leeftijd vertoont hij nog geen tekenen van achteruitgang.

Het spel van de Raumdeuter was nooit gebasseerd op snelheid, maar eerder op loopacties en intelligentie en dit zijn kenmerken die alleen maar verbeteren naarmate spelers ouder worden. Elk team zou geluk hebben als ze Müller vastleggen, als hij uiteindelijk besluit de club waarvan hij houdt te verlaten.