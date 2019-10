Mühren en de topscorers in de Keuken Kampioen Divisie

De Keuken Kampioen Divisie is een competitie waarin van oudsher vaak wordt gescoord. Wie kroont zich dit jaar tot meest productieve speler?

Ferdy Druijff maakte in seizoen 2018/19 liefst 29 treffers voor Jong en later Nijmegen. Wie volgt de jonge aanvaller op in de huidige jaargang?

Vooralsnog staat er geen maat op de aanvallers van en Jong . Beide ploegen scoren er lustig op los en hun spitsen domineren het topscorersoverzicht.

Cambuur won met 4-0 van , maar goaltjesdief Robert Mühren kwam nu eens niet tot scoren. Clubgenoot Jamie Jacobs wel. Hij heeft nu zes goals en is de nummer 2 achter Mühren.

Liefst zes spelers volgen daarachter met vijf treffers per persoon: Harrison ( ), Jeffry Fortes (Excelsior), Branco van den Boomen ( ), Ryan Gravenberch (Jong Ajax), Lassina Traoré (Jong Ajax) en Iké Ugbo ( ).

De held van de vrijdag luistert echter naar de naam Hicham Achaffay. De jeugdige aanvaller van Jong maakte een hattrick tegen en staat nu op vier goals in totaal.

Topscorers :

*Laatste update op 4 oktober 2019