Mourinho zet streep door reünie: "We hebben de beste spits van Engeland al"

José Mourinho trad vorige week aan als nieuwe manager van Tottenham Hotspur.

Vrijwel meteen na de entree van de Portugees in Noord-Londen doken de eerste geruchten op over een hernieuwde samenwerking met Zlatan Ibrahimovic. De spits is transfervrij sinds zijn vertrek bij Los Angeles Galaxy en heeft al een verleden in de Premier League bij . Mourinho laat maandagmiddag tijdens een persconferentie echter weten dat er van een reünie geen sprake zal zijn.

“Ik heb een meer dan uitstekende band met hem, hij is een geweldige speler en een geweldige gozer. Maar ik moet zeggen dat die kans er niet in zit. We hebben de beste spits van Engeland al in onze ploeg”, verwijst hij naar Harry Kane.

“Hij is een van de beste twee, drie spitsen van de wereld. Het zou nergens op slaan om een spits als Zlatan, die in de dertig is en overal ter wereld kan spelen, aan te trekken als we Kane al hebben.”

Mourinho debuteerde afgelopen weekend met een overwinning op als trainer van Tottenham en staat dinsdagavond voor zijn vuurdoop in de , als Olympiacos op bezoek komt.

De oefenmeester schreef als coach van en het belangrijkste Europese clubtoernooi al eens op zijn naam en weet dus wat er gevraagd wordt: “Tijdens elk Champions League-seizoen wordt het verschil tussen succes of mislukking bepaald door details.”

“Details maken het verschil. In mijn geval was dat bijvoorbeeld het seizoen waarin ik de halve finale verloor met, naar mijn mening, het sterkste van de afgelopen vijftien à twintig jaar. We werden wel kampioen, maar verloren na strafschoppen omdat drie van de beste penaltynemers van de wereld, Kaká, Sergio Ramos en Cristiano Ronaldo, misten”, blik Mourinho terug.

“We hadden toen het beste team. Voor the Spurs vielen die details vorig seizoen ook net goed. Ze hadden de VAR mee (tegen , red.), het was de correcte beslissing maar ze moesten er wel voor vechten. Er was de goal van Lucas Moura in Amsterdam. Om de finale te bereiken is een hele prestatie, maar ze hebben geen geschiedenis geschreven.”

Tottenham staat momenteel met zeven punten op de tweede plek in Groep B. Koploper heeft vijf punten meer dan de Londenaren, terwijl nummer drie Rode Ster Belgrado op een achterstand van vier punten volgt.