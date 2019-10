'Mourinho zet kwakkelende CL-finalist en oude bekende op wensenlijstje'

José Mourinho is klaar voor een rentree in de voetbalwereld.

Volgens de Daily Mail ziet de momenteel clubloze trainer wel wat in de functie van manager bij , waar Mauricio Pochettino aan het roer staat. Ook , waar Zinédine Zidane afgelopen seizoen terugkeerde als oefenmeester, staat naar verluidt op het wensenlijstje van Mourinho. De ex-manager van is echter kieskeurig en gaat niet zomaar op elke aanbieding in.

Mourinho zag eerder dit jaar niets in een dienstverband bij en ook een aanbod van circa honderd miljoen euro van het Chinese Guangzhou Evergrande verdween al snel in de prullenbak. "Ik moet geduldig zijn en wachten op de gelegenheid om weer ergens in te stappen. Die club moet dan wel van hetzelfde niveau zijn als ik. Ik moet dus wachten op dat ene buitenkansje", liet de Portugese keuzeheer weten in zijn rol van analist bij Sky Sports.

Pochettino weet dat Tottenham door een moeilijke fase gaat, maar de Argentijnse manager is niet van plan om voortijdig te vertrekken uit Noord-Londen. Volgens de Daily Mail zal ook Tottenham niet snel overgaan op het ontslaan van Pochettino, want in dat geval krijgt hij een bedrag van circa 35 miljoen euro mee om zijn tot medio 2023 lopende contract af te kopen. Zowel Manchester United als Real Madrid, beiden in verband gebracht met Pochettino, zijn naar verluidt niet bereid om aan dat bedrag te voldoen.

Mourinho zit zonder werkgever na zijn ontslag bij Manchester United vorig jaar december. De 56-jarige werkte eerder drie seizoenen bij Real en onderhoudt nog steeds goede contacten met voorzitter Florentino Pérez. Het lijkt er echter niet op dat de in februari teruggekeerde Zidane op korte termijn het veld moet ruimen.

Mourinho werkte eerder in Engeland over twee periodes bij .