Mourinho zet dikke streep door seizoen van geblesseerde Son

Tottenham Hotspur-manager José Mourinho rekent dit seizoen niet meer op Heung-Min Son.

De Zuid-Koreaanse aanvaller heeft afgelopen weekend in de wedstrijd een gebroken arm opgelopen en moet daar deze week aan geopereerd worden.

Hoewel de club naar buiten bracht dat Son enkele weken aan de kant staat, verwacht Mourinho dat hij dit seizoen niet meer in actie komt.

Son liep een breuk op aan zijn rechterarm. In 2017 liep hij een vergelijkbare kwetsuur op, waardoor hij twee maanden buitenspel stond.

Meer teams

Waar Tottenham de verwachting uitspreekt dat Son over een aantal weken weer inzetbaar is, houdt Mourinho deze jaargang geen rekening meer met de Zuid-Koreaan.

"Ik verwacht niet dat hij dit seizoen nog speelt. Hij is erg optimistisch en ik hoop dat hij gelijk heeft, maar in mijn hoofd ben ik daar niet meer mee bezig."

Mourinho baalt stevig van het nieuws rondom Son, want Harry Kane is vanwege een hamstringblessure voorlopig ook niet inzetbaar. "De situatie had niet slechter kunnen zijn wat betreft mijn opties in de voorhoede", treurt de manager van the Spurs.

Lees beneden verder

"Er was een tijd dat ik vreesde niet genoeg aanvallers op de bank te hebben zitten, maar nu vrees ik niet genoeg aanvallers op het veld te kunnen brengen."

In de optiek van Mourinho is Troy Parrott nog niet klaar voor het grote werk bij Tottenham. "En Ryan Sessegnon is geen aanvaller", zo benadrukt hij. "We kunnen er niets aan doen en moeten het doen met de spelers die we hebben."

"Zij zullen ongetwijfeld alles geven wat ze in zich hebben." Mourinho verwijst daarmee onder meer naar Steven Bergwijn, die in zijn eerste twee duels voor Tottenham een zeer goede indruk achterliet.