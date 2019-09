Mourinho: "Ze denken dat ik geniet van de malaise, maar dat is niet zo"

José Mourinho werd vanwege de teleurstellende resultaten in december van het afgelopen jaar ontslagen door Manchester United.

De Portugese trainer snapt achteraf gezien dat hij de laan is uitgestuurd door het bestuur van the Red Devils, maar de momenteel clubloze oefenmeester is tevens van mening dat zijn opvolger Ole Gunnar Solskjaer het niet veel beter doet op Old Trafford.

"Het elftal boekt geen progressie, al is het niet gemakkelijk voor mij om daar een oordeel over te vellen", zegt Mourinho in gesprek met Sky Sports. "Ik ben ruim twee seizoenen manager geweest van en heb toen ook veel positieve dingen meegemaakt."

"Ik had een bepaald doel voor ogen, maar in het derde seizoen ging het al snel behoorlijk mis." Mourinho werd halverwege de voetbaljaargang 2018/19 op non-actief gesteld en vervangen door Solskjaer.

"Het ontslag bij Manchester United was uiteindelijk wel terecht, denk ik. Een manager wordt nu eenmaal afgerekend op resultaten", weet Mourinho uit ervaring. "Maar de harde realiteit is wel dat de club er nu slechter voorstaat dan toen ik er nog werkzaam was."

"Dat is een trieste constatering. Veel mensen denken dat ik geniet van de huidige malaise, maar dat is zeker niet het geval." Manchester United bezet de achtste plaats in de Premier League na de 2-0 nederlaag tegen van zondag.

Lees beneden verder

Mourinho koestert ondanks alles geen wrok jegens Manchester United. "Er werken veel mensen bij de club die ik hoog heb zitten en ik heb veel respect voor de supporters", benadrukt de voormalig manager van de Engelse grootmacht.

"Het is een trieste situatie. Een saai team is vervelend om naar te kijken, maar boekt doorgaans nog wel goede resultaten. Maar zelfs dat is momenteel niet het geval bij Manchester United."

"Een plaats in de top zes wordt een hele opgave, laat staan een plek in de top vier. Ik denk echt dat dit elftal slechter af is dan afgelopen seizoen."