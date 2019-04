Mourinho worstelde met 'Zijne Koninklijke Hoogheid' bij Manchester United

José Mourinho had bij Manchester United een moeizame band met Paul Pogba. Dat liet de Portugees nog eens merken op een trainerscursus.

Mourinho geeft aan dat hij soms versteld stond van het gedrag van de Fransman, hoewel hij de middenvelder niet bij naam noemt. Engelse media verzekeren echter dat hij het over Pogba heeft.



"We speelden dan dertig kilometer van Manchester en dan vraagt een speler mij voor de wedstrijd (tegen , red.) of hij zonder de ploeg, in zijn eentje, naar Manchester mocht reizen", zegt Mourinho, geciteerd door de Daily Mail . "Ik zei tegen hem: Als we naar Londen waren gegaan en je wilde daar blijven, oké. Maar dit is zo dichtbij, dat slaat nergens op ."



"De man was teleurgesteld. Maar toen wonnen we de wedstrijd (0-2, red.) en toen vroeg hij me weer. Omdat ik opgetogen was, gaf ik toe en zei ik: Vertrek tenminste mee met ons met de bus en vraag of jouw chauffeur je in de buurt van het stadion op wil pikken . Deze man in de kleedkamer was nog steeds niet blij", memoreert Mourinho.



"Toen ik klaar was met de persconferentie en richting de bus liep, stond er naast onze bus een Rolls-Royce met chauffeur geparkeerd. 'Zijne Koninklijke Hoogheid' wilde blijkbaar liever het stadion verlaten in zijn Rolls-Royce. Nou, hoe ga je hiermee om? Vertel je hem dat je nooit meer in de Rolls-Royce mag rijden? Je mag gaan wanneer ik blij ben? Of los je het op een andere manier op door mij 'op vakantie' te sturen?", zegt Mourinho, doelend op een ontslag.