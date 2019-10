"Mourinho wilde ons niet ontmoeten omdat hij al een andere club heeft gekozen"

Olympique Lyon begon nog met hoge verwachtingen onder de nieuwe trainer Sylvinho aan het nieuwe seizoen.

Een paar maanden later staan les Gones echter op een teleurstellende veertiende plek in de en is de oefenmeester alweer de laan uitgestuurd. Lyon gaat nu op zoek naar een nieuwe trainer die beter bij de filosofie van de club past.

"Ik kende hem niet voordat Juninho (technisch directeur, red.) mij over hem vertelde", laat voorzitter Jean-Michel Aulas weten over Sylvinho in gesprek met RMC Sport . "Zijn defensieve stijl heeft een destabiliserend effect gehad op het normaalgesproken zo aanvallende spel van Lyon. We hebben een fout gemaakt, maar over het algemeen maken we dezelfde fout niet nogmaals."

Lees beneden verder

Juninho had een grote rol in de aanstelling van zijn landgenoot, maar Aulas laat weten dat de technisch directeur ook nauw betrokken zal zijn bij de zoektocht naar diens opvolger: "Het klopt dat het Juninho was die de beslissing nam om van trainer te veranderen, hij dacht hier zelfs al eerder over na. Hij zal op dezelfde manier de verantwoordelijkheid blijven nemen voor het voetbalbeleid... Hij is een jongen die voetbal ademt."

"Voor mij is het ook een verrijking om naast hem te werken. In de eerste wedstrijden zag hij al een aantal problemen. Hij is ook degene die de beslissing heeft uitgelegd aan Sylvinho."

Lyon is inmiddels druk bezig met de zoektocht naar een nieuwe trainer en onder meer de naam van José Mourinho passeerde de revue. De Portugees is echter geen haalbare optie, zo bevestigt Aulas: "We hebben elkaar een aantal behoorlijk vleiende sms'jes gestuurd, dat was mooi voor iedereen. Hij heeft echter ons voorstel om elkaar te ontmoeten niet geaccepteerd omdat hij al voor een andere club heeft gekozen."