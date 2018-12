"Mourinho wilde hem hebben, maar we weigerden 95 miljoen pond"

José Mourinho werd dinsdag ontslagen als manager van Manchester United.

De Portugese trainer gaf regelmatig te kennen dat hij op Old Trafford niet beschikte over de juiste spelers en zou intern zijn onvrede hebben geuit over het gebrek aan goede aankopen. Onder anderen Kalidou Koulibaly was een gewenste aanwinst voor Mourinho, stelt Aurelio De Laurentiis.

De afgelopen maanden berichtten verschillende Engelse media dat Mourinho afgelopen zomer graag een verdediger wilde toevoegen aan zijn selectie, zoals bijvoorbeeld Toby Alderweireld, Harry Maguire of Koulibaly. De president van Napoli laat op een evenement, georganiseerd door Corriere del Mezzzogiorno , weten dat Koulibaly een topkandidaat van Mourinho was.



"We zijn meer dan geschikt om topspelers te ontwikkelen en ze ook te houden", wordt De Laurentiis geciteerd door diverse Italiaanse media. "Als men 95 miljoen pond (105 miljoen euro, red.) biedt voor een centrale verdediger, een bedrag dat nog nooit is betaald (voor een verdediger, red.), dan betekent dat dat we het hebben over een topspeler."



Volgens De Laurentiis wilde Mourinho de 27-jarige stopper dolgraag verwelkomen op Old Trafford. "Mourinho wilde hem hebben, maar we weigerden 95 miljoen pond. Het is nu, tijdens de winter, onmogelijk dat hij Napoli gaat verlaten", besluit de president over de international van Senegal, die nog tot de zomer van 2023 vastligt in Napels.