'Mourinho wil aanval op Engelse top gestalte geven met drie grote namen'

José Mourinho lijkt vastberaden om met Tottenham Hotspur de aanval in te zetten op de Engelse top.

De flamboyante Portugees werd woensdag voorgesteld als nieuwe manager van de Londenaren en heeft naar verluidt direct een verlanglijstje ingediend bij de clubleiding, met het oog op de winterse transferperiode.

De komst van Gareth Bale heeft volgens WalesOnline de hoogste prioriteit voor Mourinho, die bij de opvolger is van de dinsdag ontslagen Mauricio Pochettino.

Bale zit bij al enige tijd op een dood spoor en zette maandavond na afloop van het EK-kwalificatieduel van Wales met Hongarije (2-0 overwinning) weer wat meer kwaad bloed bij de Spaanse grootmacht.

Nadat Wales kwalificatie voor het EK van volgend jaar had veiliggesteld, ging vrijwel de voltallige selectie, inclusief Bale, lachend op de foto met een spandoek met de tekst 'Wales. Golf. Madrid. In that order'.

Bale vierde het feestje uitbundig mee en heeft het volgens diverse Spaanse media volledig verknald bij de clubleiding van Real Madrid. Een winters vertrek van de flankspeler is goed denkbaar en dat zou Mourinho als muziek in de oren klinken.

WalesOnline verzekert dat de nieuwbakken trainer van Tottenham Hotspur intern heeft aangedrongen op de winterse komst van Bale, die de eerste grote aankoop van de Portugees moet worden.

Bale speelde tussen 2007 en 2013 al zes seizoenen voor Tottenham Hotspur, alvorens hij voor een bedrag van ongeveer 100 miljoen euro naar Real Madrid vertrok. De Welshman wist echter nooit volledig te aarden in Spanje en was al een aantal keer eerder dicht bij een vertrek uit het Santiago Bernabéu.

Trainer Zinédine Zidane maakte dit seizoen in LaLiga pas zesmaal gebruik van de diensten van Bale en het is algemeen bekend dat de Fransman een vertrek van de aanvaller niet zou betreuren.

In totaal prijken er drie grote namen op het wensenlijstje van Mourinho: behalve Bale gelden ook -middenvelder Bruno Fernandes en -aanvaller Paulo Dybala als serieuze transfertargets voor Tottenham Hotspur.

Fernandes en Dybala werden afgelopen zomer ook al veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar the Spurs, maar zij verkasten uiteindelijk niet naar Noord-Londen.