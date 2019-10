'Mourinho wijst Lyon af en blijft hopen op 'gedroomd' ontslag in Premier League'

José Mourinho heeft geen trek om trainer van Olympique Lyon te worden, zo melden diverse Britse media woensdagavond.

De Portugese manager is naar verluidt onlangs benaderd om de oefenmeester van onder meer Memphis Depay en Kenny Tete te worden, maar wil niet in Frankrijk aan de slag.

Mourinho was de laatste jaren in de Premier League actief bij en . Sinds zijn ontslag in 2018 bij laatstgenoemde zit The Special One zonder werkgever, maar zijn familie is nog altijd woonachtig in Engeland. Mourinho geeft er daarom de voorkeur aan om in de Premier League actief te blijven en heeft naar verluidt wel oren naar , waar manager Mauricio Pochettino onder zware druk staat.

Lees beneden verder

Eerder dit jaar wees Mourinho een dienstverband bij af en ook een aanbieding van honderd miljoen euro van het Chinese Guangzhou Evergrande verdween in de prullenbak.

"Ik moet geduldig zijn en wachten op de gelegenheid om weer ergens in te stappen. Die club moet dan wel van hetzelfde niveau zijn als ik. Ik moet dus wachten op dat ene buitenkansje", liet de Portugees weten in zijn rol van analist bij Sky Sports .

Lyon is sinds het ontslag van Sylvinho afgelopen maandag naarstig op zoek naar een trainer en kreeg ook al nul op het rekest van Arsène Wenger. Nu ook Mourinho heeft bedankt voor de functie, gaan les Gones naar verwachting vol voor Laurent Blanc. De voormalig trainer van Paris Saint-Germain voert de komende dagen onderhandelingen met les Gones en wordt vermoedelijk voor het begin van volgende week gepresenteerd.