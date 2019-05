Mourinho: "Welke prijzen hebben zij dan gewonnen?"

José Mourinho heeft respect voor Jürgen Klopp en Mauricio Pochettino, maar hij kan het toch niet laten om een sneer uit te delen.

Klopp en Pochettino staan op 1 juni tegenover elkaar in de -finale tussen en . Mourinho complimenteert beide trainers met hun goede seizoen. "Ze hebben een goede ploeg, de structuur binnen de clubs is goed en het zijn prima coaches", zei de Portugees in gesprek met L'Equipe.



"Maar wat voor speciaals had ik toen we de wonnen, wat ik nu niet meer heb? Welke prijzen hebben zij dan gewonnen?" ging Mourinho verder. De clubloze trainer veroverde in 2017 met de Europa League door in de finale te verslaan. Klopp en Pochettino hebben bij hun huidige clubs nog geen enkele prijs gepakt.



"Ik bewonder het werk van Mauricio en Jürgen, ze verdienen allebei een groot succes en er is niets groters te bedenken dan het winnen van de Champions League. Maar één van de twee zal toch verliezen", aldus de voormalige oefenmeester van , en .



Klopp stond met Liverpool vorig jaar in de eindstrijd van het miljoenenbal en in 2016 werd de finale van de League Cup en Europa League gehaald. "Ik kan me niet voorstellen hoe het voor hem zou voelen om drie finales te spelen en ze alledrie te verliezen."



Tot slot wilde Mourinho weinig kwijt over vermeende interesse van Paris Saint-Germain en . "Het is onmogelijk om te coachen, want ze hebben al een trainer. Je mag me alleen vragen naar clubs waar de deur openstaat." Lyon is zo'n club die nog een nieuwe coach zoekt. "Daar geef ik geen antwoord op. Ik ga niet in op zulke vragen. Ik heb respect voor alle clubs. Clubs die aan mij denken en ook clubs die niet aan mij denken."