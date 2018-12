Mourinho: "Wat bedoel je daarmee? Noem je mijn spelers oneerlijk?"

José Mourinho maakte na de 3-1 nederlaag van Manchester United tegen Liverpool een machteloze indruk.

Volgens de manager kan hij momenteel niet veel meer uit zijn ploeg halen dan the Red Devils op het moment laten zien: "Liverpool is een beter team. We kunnen ons vanwege hun intensiteit en hoge mate van druk zetten niet met Liverpool vergelijken", aldus Mourinho tegenover Sky Sports .

"Liverpool heeft een sterk team. Ze hebben ook vandaag laten zien dat ze een sterkere ploeg hebben. Het is wel moeilijk om te accepteren hoe de treffers tot stand zijn gekomen. Als je het over geluk hebt, dan moet je het hebben over hun tweede en derde goal. Onze goal kwam voort uit goed spel. Hun keeper maakte wel een halve fout", aldus de Portugees.



Op de vraag of Mourinho de slechte reeks van Manchester United kan 'herstellen', antwoordde the Special One met enige verbazing: "Wat bedoel je met herstellen? Door de titel te winnen? Natuurlijk niet. We kunnen nog vierde worden. Het wordt niet makkelijk, maar we gaan zeker in de top zes eindigen. Maar het beste wat we nog kunnen bereiken, is de vierde plaats."



Toen de verslaggever vroeg of Mourinho zich gesteund voelt door zijn spelers, reageerde de coach geagiteerd: "Wat bedoel je daarmee? Noem je mijn spelers oneerlijk? Ik geloof dat ze eerlijk zijn. Een voetballer moet altijd het maximale geven, ongeacht wie de manager is. Het gaat om het tonen van respect voor de club en de fans. De spelers die op het veld stonden, hebben alles gegeven. En als ze dat doen, dan ben ik nooit gefrustreerd door hen."



"Ze speelden naar hun mogelijkheden, maar Liverpool is snel, intens, agressief en fysiek en speelt met én zonder bal met een tempo van 160 kilometer per uur. Ik ben nog altijd vermoeid van het kijken naar Andrew Robertson. Hij maakt volgens mij wel iedere minuut een sprint van honderd meter. Echt ongelooflijk. Dat zijn de kwaliteiten van Liverpool." Manchester United staat na zeventien speelronden op de zesde plaats in de Premier League.